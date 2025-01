Uzbrojony w wiatrówkę 45-latek strzelał do ludzi. Obezwładnili go policjanci Data publikacji 18.01.2025 Powrót Drukuj Dwa zarzuty popełnienia przestępstw usłyszał 45-latek, który kilka dni temu strzelał do ludzi i celował do interweniujących policjantów z wiatrówki pneumatycznej. Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Łaskarzewa. Reakcja funkcjonariuszy na agresywne zachowanie mężczyzny być może zapobiegła tragedii. Za narażenie ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz za zmuszanie groźbą policjantów do zaniechania czynności służbowej 45-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Posterunku Policji w Łaskarzewie w nocy z 14 na 15 stycznia zostali skierowani na interwencję. Świadkowie dzwoniący na numer alarmowy informowali, że w Łaskarzewie na ulicy pod jednym z lokali znajduje się mężczyzna, który ma broń przypominającą wiatrówkę, celuje i strzela do ludzi.

Na tak poważnie brzmiące zgłoszenie policjanci zareagowali błyskawicznie. Namierzyli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi przekazanemu przez świadków. Policjanci podjęli próbę zatrzymania agresora, zachowując wszelkie środki ostrożności. Widzieli, że jest on pobudzony i nie reaguje na wezwania do zachowania zgodnego z prawem. Mężczyzna w dalszym ciągu miał w ręku wiatrówkę, celował z niej do policjantów i żądał, żeby go zostawili. Ostatecznie policjanci obezwładnili go, odebrali mu broń i doprowadzili do policyjnego aresztu. Sprawca był nietrzeźwy. Miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. 22- i 25-latek, w stronę których sprawca oddał strzały, nie odnieśli obrażeń. W porę schronili się w pobliskim lokalu.

W czwartek (16.01) mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty. Za narażenie ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz za zmuszanie groźbą policjantów do zaniechania czynności służbowej grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Autor: podkom. Małgorzata Pychner