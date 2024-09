Dzielnicowy z powiatu płockiego z pomocą dla powodzian Data publikacji 25.09.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Gąbinie w czasie dni wolnych od służby wraz z kolegami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Topólnie (pow. płocki) wyruszył na Dolny Śląsk, aby wesprzeć służby oraz mieszkańców w walce ze skutkami powodzi.

W poniedziałek (23.09) asp. szt. Tomasz Król, dzielnicowy z powiatu płockiego wraz ze strażakami z OSP w Topólnie wyruszył z pomocą dla powodzian. Wyjazd był możliwy dzięki uzgodnieniom pomiędzy Miastem i Gminą Gąbin, a Samorządem Kłodzka. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zgłosili się do punktu koordynacji, następnie rozpoczęli działania na terenie gminy Kłodzko.

Jak mowią: "pierwsze, co nas zszokowało, to ogrom zniszczeń i mnóstwo pracy do wykonania, aby te tereny przywrócić do normalnego funkcjonowania. Jednocześnie wspaniała jest życzliwość i solidarność mieszkańców, wszystkich służb i wolontariuszy, którzy wspólnie walczą ze skutkami żywiołu".

Funkcjonariusze m.in. wypompowują wodę z piwnic i studni, usuwają powalone konary drzew oraz usuwają pozostałe skutki żywiołu.

Autor: podkom. Monika Jakubowska