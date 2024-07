Służby przeciwko przestępczości narkotykowej i celno-skarbowej Data publikacji 15.07.2024 Powrót Drukuj 82 funkcjonariuszy Policji, Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej jednocześnie przystąpiło do działań w miejscowości Drobin w pow. płockim. Zatrzymano 5 osób i zabezpieczono 1,3 kg narkotyków, 130 tys. papierosów i 10 automatów do gier oraz ponad 80 tys. zł.

„Dziękuję, oni zniszczyli mi rodzinę”, takie słowa usłyszeli policjanci od mieszkanki Drobina, gdzie w środę (10 lipca) policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, m.in. z Wydziału Kryminalnego i Wydziału Dochodzeniowo Śledczego oraz z Komendy Miejskiej Policji w Płocku wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie i Placówki Straży Granicznej w Braniewie przeprowadzili akcję wymierzoną w przestępczość narkotykową i celno-skarbową.

Funkcjonariusze równocześnie przeszukali 10 posesji na terenie Drobina w powiecie płockim. W trakcie tych czynności, z użyciem 3 psów służbowych do wyszukiwania zapachu narkotyków i tytoniu, sprawdzono domy, lokale i pomieszczenia gospodarcze, w których ujawniono blisko 130 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy różnych marek, których wprowadzenie na rynek doprowadziłoby do uszczuplenia wpływów do budżetu sięgających blisko 170 tys. zł. W kolejnych miejscach funkcjonariusze do przeszukania wykorzystali psy służbowe, które oznaczyły miejsca, w których znajdowały się narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 1,3 kg marihuany, a także blisko 15 gram amfetaminy i mefedronu. W jednym z przeszukiwanych domów narkotyki schowane były w słoikach i pudełkach w szafkach kuchennych oraz na przedpokoju. Funkcjonariusze ujawnili tam również znaczne sumy pieniędzy, a na miejscu zatrzymano 47-letnią kobietę. W jednym z przeszukiwanych mieszkań narkotyki i pieniądze ukryte były w kanapie. Przeszukano także dwa lokale, w których kiedyś świadczone były usługi, m.in. fryzjerskie. W tych miejscach funkcjonariusze ujawnili 3, a w kolejnym lokalu jeszcze 7 nielegalnych automatów do gier, przy których zatrzymano 4 mężczyzn (32, 24, 44, 47 lat).

Do policjantów podchodzili mieszkańcy, którzy dziękowali im za takie działania. Mieszkańcy wspominali o tragediach, które spotkały ich rodziny, których członkowie uzależnili się od hazardu i narkotyków.

W Prokuraturze Rejonowej w Sierpcu osoby usłyszały zarzuty m.in. z art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani w związku z posiadaniem znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Odpowiedzą także za przestępstwa celno-skarbowe.

Wobec czterech osób Prokurator Rejonowy w Sierpcu zastosował dozór Policji.

Decyzją Sądu Rejonowego w Sierpcu 47-latek został aresztowany na 2 miesiące.

Dalsze czynności w sprawie, w zakresie właściwych kompetencji, wykonywać będą poszczególne służby pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sierpcu.

podinsp. Katarzyna Kucharska