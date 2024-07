Mazowieckie obchody Święta Policji Data publikacji 18.07.2024 Powrót Drukuj Tegoroczne mazowieckie obchody Święta Policji odbyły się w Radomiu. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Stanisława Biskupa, a oficjalna część obchodów odbyła się na placu w centrum miasta, gdzie również policjanci przygotowali dla radomian festyn. 105. rocznica powstania Policji to doskonała okazja do podziękowań dla funkcjonariuszy za pełną poświęcenia służbę, czego wyrazem były odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie. Życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji złożył Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec. Uroczyste obchody honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, który zaszczycił je swoją obecnością. Uczestniczyli w nich także parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe oraz przedstawiciele współpracujących z Policją służb i instytucji.

Przed uroczystościami szefowie mazowieckich policjantów pod przewodnictwem nadinsp. Waldemara Wołowca złożyli kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym policjantów II RP pomordowanych na Wschodzie przez NKWD w latach 1939-1945, który znajduje się przed budynkiem KWP. W tym dniu wspominaliśmy również tych, którzy odeszli, a byli obok nas, pracowali razem z nami, wspierali w trudnych chwilach. Dzięki pielęgnowaniu pamięci o Nich, zarówno Ci, którzy zginęli przed laty, jak i Ci, którzy odeszli ostatnio, pozostają w naszych sercach. Złożono także wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza przed Kościołem Garnizonowym.

Obchody rozpoczęła msza święta w intencji wszystkich policjantów i pracowników Policji celebrowana pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Łowickiej - dra hab. Wojciecha Osiala. O oprawę muzyczną uroczystego nabożeństwa zadbała sopranistka Katarzyna Bochyńska-Wojdył i Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Po mszy, w uroczystym przemarszu uczestnicy przeszli na Plac Jagielloński, gdzie zgrupowały się pododdziały biorące udział w wydarzeniu, gdzie dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji insp. Markowi Boroniowi o gotowości do uroczystego apelu z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji garnizonu mazowieckiego. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu RP oraz uczczeniu minutą ciszy poległych na służbie policjantów, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec przywitał zaproszonych gości.

W czasie powitania gości nadinsp. Waldemar Wołowiec, podziękował reprezentantom zaprzyjaźnionych służb i instytucji za wspólne działania dla dobra Polski i obywateli. Szef mazowieckich policjantów złożył także życzenia i podziękowania za długoletnią służbę, pełną poświęcenia emerytom i rencistom policyjnym, a także wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji, a w szczególności odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.

Ważnym punktem dzisiejszych (18.07) obchodów było wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych, a także aktów mianowania na wyższe stopie służbowe. Z okazji Święta Policji awanse na wyższe stopnie otrzymało 856 policjantów, inspektorami zostało 2 policjantów, na stopień młodszego inspektora Policji awansowało 5 funkcjonariuszy, podinspektorami zostało 23 policjantów. W korpusie oficerów młodszych awansowało 89 mundurowych, w korpusie aspirantów - 476, w korpusie podoficerów - 112 oraz w korpusie szeregowych 149 funkcjonariuszy.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadano odznaki Zasłużony Policjant. Złotą odznaką wyróżniono 1 policjanta, srebrną otrzymało 9 policjantów, natomiast brązową odznakę nadano 36 mundurowym. Wręczono także prezydenckie Medale za Długoletnią Służbę. Wśród wyróżnionych znalazł się też Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu - nadinsp. Waldemar Wołowiec. Złoty medal otrzymało w sumie 13 policjantów i 4 pracowników Policji, srebrny - 23 policjantów i 10 pracowników Policji, brązowy - 6 policjantów i 4 pracowników. Decyzją MSWiA nadano także jeden złoty Medal za zasługi dla Policji, który otrzymał insp. Jerzy Sztuc - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, 6 srebrnych i 32 brązowe.

Zgromadzonym na placu policjantom i pracownikom Policji medale i odznaczenia wręczali insp. Marek Boroń, Wicewojewoda Robert Sitnik oraz nadinsp. Waldemar Wołowiec.

Dzisiejsze święto było także okazją do wręczenia odznaczeń związkowych. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów za wybitne zasługi patriotyczne i działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów dwie osoby wyróżniono Krzyżem Niepodległości Klasy I z Gwiazdą oraz jedną osobę Medalem Stulecia Powstania Policji Państwowej. Jedną osobę wyróżniono Medalem Za Zasługi dla NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego. Odznaczenia wręczyli - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów - mł. insp. Dariusz Brzezicki oraz Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego - asp. szt. Robert Król.

Po wręczeniu odznaczeń przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia, w których z okazji Święta Policji mogliśmy usłyszeć wiele słów uznania, gratulacji i podziękowań za dotychczasową służbę.

Jak mówił Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń: chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy pełnią swoją służbę profesjonalnie, z oddaniem i odwagą. Policjanci i pracownicy Policji nasza służba i praca wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i umiejętności, ale także determinacji i poświęcenia. - Każdego dnia stajemy na pierwszej linii gotowi do niesienia pomocy i zapewnienia ochrony obywatelom naszego kraju. Pamiętajmy, że nie ma nic cenniejszego niż pomoc drugiemu człowiekowi. Policja jest filarem bezpieczeństwa naszego kraju. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie pojawia się zagrożenia naszego kraju. (…) Nie należy zapominać, że najważniejszym elementem naszej siły jest człowiek, policjant i pracownik Policji, który z pasją i oddaniem wypełnia swoje obowiązki- podkreślił insp. Boroń.

Do życzeń dla mazowieckich policjantów dołączył się także Wicewojewoda Robert Sitnik. – Święto Policji to okazja do wręczenia medali, awansów, ale także moment na to, aby Wam podziękować i wyrazić szacunek za Waszą służbę, ponieważ bez Waszej pracy i zaangażowania nie byłoby bezpieczeństwa. Dziękuję Wam za to, że chronicie Nas i nasze mienie, że niesiecie pomoc - podkreślił Wicewojewoda Sitnik.

W imieniu Radosława Witkowskiego - Prezydenta Radomia, list gratulacyjny skierowany do mazowieckich policjantów odczytał Leszek Gumowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony UM w Radomiu.

Głos zabrał także Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów - mł. insp. Dariusz Brzezicki, który w imieniu swoim oraz NSZZ Pracowników Policji, podziękował policjantom oraz pracownikom Policji za oddaną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza.

Z okazji garnizonowych obchodów Święta Policji na ręce nadinsp. Waldemara Wołowca wpłynęły okolicznościowe listy gratulacyjne, w tym m.in. od: Krzysztofa Tchórzewskiego - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemara Jerzego Kraski - Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Ekscelencji ks. bpa Wiesława Lechowicza - Biskupa Polowego Wojska Polskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji; Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - IPA, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” zs. w Katowicach.

Na zakończenie uroczystości bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób zgromadzonych na placu cieszyła się defilada kompanii honorowej ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, pododdziałów policyjnych i wojskowych, a także pocztów sztandarowych jednostek służb mundurowych. Uroczystość została uświetniona starannie dobraną oprawą muzyczną Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Występ nie tylko znacznie wzbogacił, ale i podniósł rangę uroczystości.

Oficjalne uroczystości to nie wszystko, co działo się podczas obchodów 105. rocznicy powstania Polskiej Policji. W pobliżu odbył się policyjny festyn. Młodsi i starsi mogli zobaczyć wyposażenie, którym w codziennej służbie posługują się policjanci, wziąć udział w licznych konkursach promujących bezpieczeństwo. Podczas pikniku można tez było bliżej poznać na czym polega praca policjantów oraz jak przebiega rekrutacja do służby. Jedną z większych atrakcji był patrol konny z Ogniwa Konnego Sekcji Konnej i Przewodników Psów Służbowych Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji.

Partnerami dzisiejszego wydarzenia był Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz ENEA Wytwarzanie. Patronat medialny sprawowali TVP3 Warszawa i Radio dla Ciebie

Dzień wcześniej w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się odprawa kadry kierowniczej podsumowująca pracę mazowieckiej Policji w pierwszym półroczu 2024 roku.

Mazowiecki garnizon Policji to obecnie 5420 policjantów, którzy pełnią służbę na terenie całego Mazowsza (z wyłączeniem KSP) i 1399 pracowników Policji. KWP zs. w Radomiu swoim działaniem obejmuje obszar 29 500 km kwadratowych. Zamieszkuje na nim 2 353 404 osób. Na terenie działania KWP funkcjonują 4 komendy miejskie oraz 24 komendy powiatowe Policji.

Zespół Prasowy KWP