Dyżurny sierpeckiej komendy uratował życie mężczyzny Data publikacji 27.07.2024 Powrót Drukuj Dzięki profesjonalnemu działaniu dyżurnego policji z Sierpca oraz szybkiej reakcji funkcjonariuszy z komend ościennych zostało uratowane kolejne ludzie życie. Komisarz Marek Nowicki po otrzymaniu zgłoszenia podjął zdecydowane działania, które doprowadziły do odnalezienia osoby będącej w kryzysie emocjonalnym. Patrol z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu Dobrzyń odnalazł mężczyznę w lesie.

Każdego dnia policjanci pomagają innym, często ratując ludzkie życia. W codziennej służbie mundurowi, wypełniając swoje obowiązki, udowadniają, jak ważne dla nich są słowa roty ślubowania, a także hasło przewodnie Polskiej Policji: „Pomagamy i chronimy”. Tak też było w minioną środę (24.07), kiedy tuż przed godziną 13 oficer dyżurny sierpeckiej komendy odebrał zgłoszenie od córki 63-letniego mężczyzny, który na jednym z portali umieścił niepokojące treści wskazujące, że jest on w kryzysie emocjonalnym. Komisarz Marek Nowicki natychmiast zaczął ustalać miejsce pobytu 63-latka. Rozpoczęła się walka z czasem!

Do akcji poszukiwawczej skierowano nie tylko sierpeckich policjantów, ale również funkcjonariuszy z sąsiednich jednostek Policji z Żuromina, Wąbrzeźna czy Golubia-Dobrzynia. Sprawdzali oni wytypowane miejsca, gdzie mężczyzna mógłby być. W tym czasie dyżurny sierpeckiej Policji kom. Marek Nowicki poprzez zlokalizowanie numeru telefonu zawęził obszar poszukiwań i skierował w to miejsce większa kolejnych mundurowych. Już po kilku minutach funkcjonariusze odnaleźli 63-latka na terenie lasu. Mężczyzna ewidentnie znajdował się w kryzysie emocjonalnym, dlatego został przekazany służbie medycznej i trafił do szpitala pod opiekę specjalistów. Profesjonalizm dyżurnego sierpeckiej Policji w prowadzonych działaniach oraz zdecydowana i szybka reakcja funkcjonariuszy zapobiegły tragedii. Pomoc przyszła na czas, zostało uratowane kolejne ludzkie życie. Pomagamy i chronimy!

Przypominamy, że osoba w kryzysie emocjonalnym może szukać pomocy zupełnie anonimowo choćby poprzez kontakt telefoniczny ze specjalistami na różnych infoliniach np. w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym pod numerem telefonu 800 70 22 22 lub w Kryzysowym telefonie zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pod numerem telefonu 116 123.

st. asp. Katarzyna Krukowska/KPP w Sierpcu