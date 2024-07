Policyjny pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej Data publikacji 26.07.2024 Powrót Drukuj Dzisiejszej nocy (26.07) policjanci Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach prowadzili pościg za kierowcą BMW, który jechał bez tablic rejestracyjnych. Pomimo wydawanych poleceń przez policjantów przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania pojazdu, 35-letni kierujący nie reagował i podjął ucieczkę, w trakcie której uszkodził dwa radiowozy, a po zatrzymaniu nie chciał wysiąść z pojazdu. Zatrzymany mężczyzna to mieszkaniec Siedlec. Posiada dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Dzisiejszej nocy, tuż po północy policjanci Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego patrolujący miasto zwrócili uwagę na pojazd BMW, który jechał bez tablic rejestracyjnych. Policjanci przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych radiowozu dali mężczyźnie wyraźny sygnał do zatrzymania. Kierowca osobówki nie miał jednak zamiaru poddać się kontroli drogowej, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Kierujący kontynuował ucieczkę, łamiąc przy tym szereg przepisów ruchu drogowego.

Funkcjonariusze rozpoczęli pościg. Dyżurny skierował do działań inne patrole z Siedlec i okolicznych komisariatów. Kierowca uciekał ulicami Siedlec w kierunku wschodnim. W Stoku Lacki ścigający patrol podjął kolejną próbę zatrzymania lecz uciekający uderzył swoim pojazdem w radiowóz powodując uszkodzenia i eliminując go z dalszego pościgu. Wobec powyższego pozostałe pojazdy kontynuowały pościg w kierunku Mordów, gdzie następnie kierowca skręcił w drogę na Czepielin. Tam podjęto kolejną próbę zatrzymania uciekającego pojazdu, w czasie której kierujący nim uderzył w kolejny radiowóz powodując jego uszkodzenie. W wyniku zderzenia poszkodowany został jeden z policjantów. Gdy kierujący BMW wjechał na ul. Starowiejską w Siedlcach został zablokowany przez patrole i zmuszony do zatrzymania pojazdu. Mimo wezwań do otworzenia drzwi kierujący BMW nie stosował się do poleceń wobec czego mundurowi wybili szybę i przy użyciu siły fizycznej wyciągnęli kierującego, który stawiał bierny i czynny opór.

Kierującym okazał się 35- letni mieszkaniec Siedlec, notowany wcześniej między innymi za jazdę w stanie nietrzeźwości i posiadający dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi orzeczony przez Sąd Rejonowy w Sokołowie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie do wyjaśnienia sprawy. Cały czas trwa zbieranie materiału dowodowego, na podstawie którego prokurator wyda decyzję co do przedstawienia mężczyźnie zarzutów.

kom. Ewelina Radomyska/KMP w Siedlcach