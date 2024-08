Garnizon mazowiecki wzbogacił się o 63 policjantów Powrót Drukuj W szeregi mazowieckiej Policji w lipcu wstąpiło 63 policjantów, w tym 15 kobiet. Część funkcjonariuszy złożyło ślubowanie w czasie centralnych obchodów Święta Policji w Warszawie, natomiast pozostali w swoich macierzystych jednostkach. Dla nowo przyjętych stróżów prawa to początek niezwykłej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Kolejni mundurowi rotę ślubowania wypowiedzą już we wrześniu.

W mijającym miesiącu w garnizonie mazowieckim przyjęcia do służby miały miejsce 1 oraz 8 lipca. W pierwszym terminie przyjęto 52 osoby, w tym 12 kobiet. Wśród nich 3 osoby to funkcjonariusze ponownie przyjęci do służby. Mundurowi złożyli ślubowanie przed Komendantem Głównym Policji nadinsp. Markiem Boroniem podczas centralnych obchodów Święta Policji na placu Zamkowym w Warszawie.

Natomiast 8 lipca szeregi mazowieckiej Policji zasiliło 11 funkcjonariuszy, w tym 3 kobiety. Rotę ślubowania wypowiedzieli w swoich macierzystych jednostkach. Wśród przyjętych jedna osoba to były policjant, który ponownie wstąpił do służby.

Łącznie w lipcu w szeregi garnizonu mazowieckiego wstąpiło 63 policjantów, w tym 15 kobiet. Po ukończeniu kursu podstawowego, gdzie poznają tajniki służby, czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w wybranej przez siebie jednostce. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, a także podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym.

Przyjęci funkcjonariusze służbę pełnić będą w 20 jednostkach garnizonu mazowieckiego oraz w Oddziale Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku, a także w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Ostrołęce.

W 2024 roku planowane są kolejne przyjęcia do Policji: 9 września, 30 października i 30 grudnia. Mazowiecka Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi. Wszystkie informacje dostępne są tutaj. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania podań.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu