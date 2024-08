Trzej bracia produkujący narkotyki w rękach policjantów. Zabezpieczono 22 kg klefedronu Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie ujawnili nielegalną linię produkcyjną służącą do wytwarzania narkotyków. Zatrzymano trzech braci w wieku 22, 31 i 36 lat oraz zabezpieczono 22 kg klefedronu oraz różne odczynniki, prekursory i półprodukty, które miały służyć do produkcji kolejnej partii narkotyków. Mężczyznom grozi kara do 20 lat więzienia.

Policjanci ustalili, że na jednej z posesji w gminie Zabrodzie znajduje się znaczna ilość narkotyków. Kryminalni wspólnie z przewodnikiem psa z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, w środę (7.08) udali się pod wskazany adres, gdzie na miejscu zastali trzech mężczyzn. Są to mieszkańcy powiatu wyszkowskiego, mężczyźni ci zostali zatrzymani.

Na posesji, w budynku gospodarczym policjanci ujawnili nielegalną linię produkcyjną służącą do wytwarzania środków odurzających. Wyszkowscy policjanci wraz z ekspertami laboratorium kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu zabezpieczyli około 22 kg klefedronu tzw. kryształu oraz środki chemiczne, które miały służyć do produkcji kolejnej partii narkotyków, były to różne odczynniki, prekursory oraz półprodukty.

Ujawnione na miejscu urządzenia świadczą, że linia produkcyjna mogła działać od dłuższego czasu. W ramach prowadzonego w tej sprawie postępowania policjanci sprawdzą pochodzenie zabezpieczonych substancji oraz przeznaczenie gotowych już środków odurzających.

Poza nielegalną linią produkcyjną, na terenie posesji mundurowi ujawnili również pojazd marki Toyota skradziony na terenie sąsiedniego powiatu.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, wytwarzania substancji, których posiadanie jest zabronione oraz posiadanie przedmiotu pochodzącego z przestępstwa.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie i wszystkich trzech mężczyzn aresztował na okres 3 miesięcy. Teraz grozi im kara do 20 lat więzienia.

Autor: sierż. szt. Ilona Puścian