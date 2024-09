Przasnyscy policjanci zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów Powrót Drukuj Działania funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego przasnyskiej Policji oraz mundurowych z Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej, której członkowie, produkując i handlując nielegalnymi papierosami narazili Skarb Państwa na straty w wysokości 12 mln zł. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 7 mężczyzn i zabezpieczyli nielegalną linię produkcyjną, blisko 8 ton krajanki tytoniowej, ponad 10 mln sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz samochody dostawcze.

W minionym tygodniu (11.09) policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu przy wsparciu Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji oraz Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przeprowadzili działania na terenie gminy Jednorożec, w wyniku których rozbili grupę zajmującą się nielegalną produkcją papierosów. W trakcie przeszukania jednej z nieruchomości funkcjonariusze zlikwidowali fabrykę, w której działały urządzenia służące do produkcji i rozdrabniania tytoniu. Oprócz profesjonalnej linii, mundurowi zabezpieczyli ponad 10 mln sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Część z nich znajdowała się jeszcze na taśmie produkcyjnej, a pozostała była już zapakowana w pudła i na paletach oczekiwała na transport do klientów. W nielegalnej fabryce zabezpieczono blisko 8 ton krajanki tytoniowej oraz komponenty służące do produkcji papierosów. Nielegalna działalność spowodowałaby uszczuplenie Skarbu Państwa o kwotę około 12 000 000 złotych.

Jak ustalili funkcjonariusze, kilku zatrzymanych pracowników fabryki przebywało w niej bez opuszczania tego miejsca w okresie produkcji. Wewnątrz budynku mieli specjalnie zaprojektowaną i wykonaną infrastrukturę mieszkaniową, która im na to pozwalała. Byli zaopatrywani w żywność i inne produkty niezbędne do egzystencji. Kompleks budynków był ściśle objęty monitoringiem wizyjnym, a budynek, w którym znajdowała się nielegalna produkcja był dodatkowo wyciszony od wewnątrz. Wykorzystywane maszyny miały niezależne źródło zasilania, co dodatkowo miało organizatorom zapewnić niewidzialną dla organów ścigania działalność.

Podczas przeprowadzonej akcji funkcjonariusze zatrzymali 6 obywateli Ukrainy (29-60 lat) oraz 29-letniego mieszkańca powiatu łódzkiego. Sposób działania sprawców, a także czynności przeprowadzone przez przasnyskich policjantów pozwoliły na przedstawienie sprawcom, zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Dysponując takimi materiałami Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu wystąpiła do miejscowego sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tych wniosków i wobec wszystkich siedmiu osób zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Zatrzymanym grozić może kara pozbawienia wolności oraz wysokie kary grzywny. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Autor: asp. Ilona Cichocka