Chemicy zaskoczeni podczas produkcji narkotyków. Akcja mazowieckich policjantów na terenie powiatu grójeckiego Data publikacji 18.09.2024 Powrót Drukuj Grójeccy kryminalni przy współpracy z policjantami Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się produkcją narkotyków. Policjanci zabezpieczyli ponad 140 kilogramów narkotyków. Zatrzymano 5 osób, którym grozi do 20 lat więzienia.

Na podstawie własnych materiałów i rzetelnej pracy operacyjnej, grójeccy kryminalni wpadli na trop fabryki narkotyków, która miała być ukryta w niepozornym gospodarstwie sadowniczym w gminie Grójec. We współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej zs. w Radomiu przeprowadzili akcję, efektem której było zatrzymanie 5 osób podejrzewanych o udział w nielegalnym procederze. Zamknięto także fabrykę z linią produkcyjną oraz dużymi ilościami komponentów służących do produkowania narkotyków.

Mundurowi weszli do gospodarstwa i zastali kompletnie zaskoczonych mężczyzn, zajmujących się nielegalnym procederem. Jak się okazało, mężczyźni przygotowali się na taką sytuację i posiadali kilka jednostek broni automatycznej z zapasem amunicji, ale żaden z mężczyzn nie zdążył po nią sięgnąć.

W zaadaptowanym na fabrykę budynku gospodarczym kryminalni znaleźli kompletną linię do produkcji narkotyków. Na miejscu zabezpieczono niemal 140 kilogramów mefedronu, 4 kilogramy amfetaminy i kilkaset gramów marihuany, a także kolejne dziesiątki kilogramów narkotyków w końcowym etapie produkcji oraz trwający proces wytwarzania następnych partii nielegalnych substancji. Przestępcy zostali pozbawieni wielomilionowych zysków z nielegalnej działalności, gdyż wartość tylko gotowych do wprowadzenia na rynek narkotyków to kilka milionów złotych, a kolejne potencjalne milionowe zyski, to środki z będących w trakcie produkcji substancji zabronionych.

Mężczyźni (21-38 lat) w tym Polak i czterech Holendrów zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, gdzie usłyszeli zarzuty produkcji i posiadania znacznych ilości środków psychotropowych. Prokurator wystosował również wniosek o tymczasowy areszt dla wszystkich zatrzymanych mężczyzn. Z uwagi na znaczną ilość substancji zabronionych grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

Autor: mł. asp. Agata Sławińska