Mazowieccy policjanci z pomocą dla powodzian Powrót Drukuj Policjanci z całego kraju w różny sposób wspierają walkę z żywiołem, która toczy się na południu Polski. Mazowieccy policjanci również nie pozostają obojętni. Mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu oraz Płocku, oprócz tego, że pełnią służbę na terenach powodziowych, włączyli się w zbiórki darów dla powodzian. Funkcjonariusze przekazali potrzebującym m.in. wodę i karmę dla zwierząt, które są niezbędne do przetrwania w tej dramatycznej sytuacji. Policjanci z Ostrołęki kupili 4 osuszacze, które trafią do powodzian.

Funkcjonariusze z całego kraju wspierają walkę z żywiołem, która toczy się na południu Polski. W obliczu ogromnej tragedii liczy się każda pomoc i wparcie. W akcję pomocowe włączają się policjanci z kolejnych jednostek.

Wczoraj (20.09) policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu dostarczyli zebrane dary do radomskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów. Znalazła się tam m.in. żywność o długim terminie przydatności. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Płocku przy współpracy z Zarządem Terenowym NSZZP przy OPP w Płocku również włączyli się w akcję charytatywną. Policjanci zbierali na terenie jednostki wodę oraz kilkadziesiąt kilogramów karmy dla psów. Wszystkie dary zostały dostarczone do Centrum Organizacji Pozarządowych w Płocku. Na apele o zbiórkę darów dla powodzian odpowiedzli wczoraj też policjanci i pracownicy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu oraz Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Przedwczoraj wieczorem policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymali zapytanie od jednej z policjantek z Nysy dotyczące pożyczenia osuszaczy do domów i mieszkań. Policjantka dodała, że to właśnie taki sprzęt jest teraz im najbardziej potrzebny. Na odzew ostrołęckich policjantów nie trzeba było długo czekać. Funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję nie o pożyczeniu, ale zakupie osuszaczy. W zaledwie 12 godzin policjanci zebrali niezbędne na ich zakupów pieniądze. Wczoraj (20.09) rano mundurowi kupili 4 osuszacze o wartości blisko 13 tysięcy złotych, które jeszcze dziś zostaną dostarczone powodzianom.

W akcję właczyli się policyjni związkowcy. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu urchomił zbiórkę pieniędzy dla powodzian.

Przypominamy, że możemy pomóc poszkodowanym dostarczając im to, co jest im niezbędne do przetrwania dramatycznej sytuacji. Przede wszystkim potrzebna jest woda do picia w butelkach, napoje, żywność z długim okresem przydatności oraz środki czystości i higieny osobistej, powerbanki, baterie, latarki i karma dla zwierząt. Punkty odbioru darów funkcjonują w każdy większym mieście. Informacje o ich lokalizacji można znaleźć na stronach internetowych urzędów miast i gmin.

Zespół Prasowy KWP