Dary dla poszkodowanych w powodzi od mazowieckich policjantów Powrót Drukuj Mazowieccy policjanci, wspierani przez pracowników cywilnych, zainicjowali akcję pomocową dla mieszkańców, którzy zostali dotknięci powodzią. Zbiórka, zorganizowana przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, pozwoliła na przekazanie najpotrzebniejszych artykułów, dzięki którym osoby poszkodowane będą mogły jak najszybciej przywrócić swoje domy do użytku.

Akcję zainicjowali związkowcy z Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu, którzy aktywnie wspierali działania i zachęcali do udziału w zbiórce. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać niezbędne artykuły, takie jak środki czystości, narzędzia do naprawy, a także żywność i odzież dla osób, które straciły dobytek w wyniku powodzi.

Organizatorzy wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy wsparli akcję i wyrazili nadzieję, że wspólna pomoc przyczyni się do szybkiego powrotu normalności dla poszkodowanych. Akcja stanowi dowód solidarności i zaangażowania służb w pomoc lokalnym społecznościom w trudnych momentach.

Przypominamy, że możemy pomóc poszkodowanym dostarczając im to, co jest im niezbędne do przetrwania dramatycznej sytuacji. Przede wszystkim potrzebna jest woda do picia w butelkach, napoje, żywność z długim okresem przydatności oraz środki czystości i higieny osobistej, powerbanki, baterie, latarki i karma dla zwierząt. Punkty odbioru darów funkcjonują w każdy większym mieście. Informacje o ich lokalizacji można znaleźć na stronach internetowych urzędów miast i gmin.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu