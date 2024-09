Policjant z zwoleńskiej drogówki zebrał z innymi osobami 200 ton paszy dla zwierzą z terenów powodziowych

Data publikacji 24.09.2024

Asp. Bartłomiej Chmurzyński jest policjantem Wydziału Ruchu Drogowego zwoleńskiej komendy. Na co dzień służy pomocą i dba o bezpieczeństwo mieszkańców na drogach powiatu. Pracę zawodową doskonale godzi ze swoją wielką pasją, jaką jest rolnictwo. Dlatego kiedy nadeszła powódź w Polsce, pomyślał nie tylko o potrzebujących ludziach ale przede wszystkim o zwierzętach. W ciągu kilku dni przy pomocy innych rolników z gminy Tczów zebrał 200 ton paszy dla zwierząt, 6 palet środków czystości oraz narzędzia do sprzątania. To wszystko już dostali rolnicy z zalanych terenów.