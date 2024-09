Drogą ekspresową jechał pod prąd. Aż trudno uwierzyć, że nie doszło do wypadku Data publikacji 25.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci ustali kierowcę, który jechał pod prąd drogą ekspresową S17. Przez swoją niebezpieczną jazdę zmusił do nagłego hamowania inny pojazd, który żeby uniknąć czołowego zderzenia, zjechał ze swojego pasa, zmuszając do nagłych manewrów prawidłowo jadący samochód ciężarowy. Mężczyzna tłumaczył, że wjechał na ekspresówkę pod prąd, bo wybrał niewłaściwy wjazd. Na kierowcę nałożono mandat w wysokości 2 tys. zł i 15 punktów karnych.

Do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie zostało przesłane nagranie, na którym widać niebezpieczne zachowanie kierowcy, poruszającego się drogą ekspresową S17 pod prąd. Do zdarzenia doszło kilka dni temu (17.09) około godz. 10 na wysokości Mierżączki (gm. Górzno). Na nagraniu widać, jak kierowca przez swoją niebezpieczną jazdę zmusił do nagłego hamowania inny pojazd, który żeby uniknąć czołowego zderzenia zjechał ze swojego pasa, zmuszając do nagłych manewrów prawidłowo jadący samochód ciężarowy.

Policjanci ustalili, że oplem kierował 77-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego czynu. Tłumaczył, że wjechał na ekspresówkę w złym kierunku, bo wybrał niewłaściwy wjazd. Policjanci poinformowali kierującego, że jazda niezgodna z kierunkiem ruchu drogą ekspresową jest nie tylko wykroczeniem, ale przede wszystkim stanowi śmiertelne zagrożenie nie tylko dla niego, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Na kierowcę policjanci nałożyli mandat w wysokości 2 tys. zł i 15 punktów karnych.

Przypominamy. Jeżeli już kierowcy zdarzy się wjechać pod prąd na autostradę czy drogę ekspresową, to nie powinien brnąć dalej, narażając na niebezpieczeństwo siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Należy:

• zatrzymać się w bezpiecznym miejscu - najlepiej na pasie awaryjnym,

• włączyć światła awaryjne,

• powiadomić służbę drogową lub Policję, które pomogą wydostać się z „pułapki”.

Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie zawracać!

Autor: podkom. Małgorzata Pychner