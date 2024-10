Policja apeluje! Dla każdego jest miejsce na drodze Data publikacji 02.10.2024 Powrót Drukuj Każdy uczestnik ruchu drogowego ma prawo czuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, w jaki sposób się porusza – pieszo, rowerem, motocyklem, hulajnogą czy samochodem. Bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność, która wymaga wzajemnego szacunku i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Piesi mają prawo do bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Warto pamiętać, że zarówno kierowcy, jak i piesi muszą współpracować, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Przejścia dla pieszych powinny być miejscem, gdzie pieszy czuje się bezpiecznie.

Kierowcy mają obowiązek prowadzenia pojazdu zgodnie z przepisami, z zachowaniem odpowiedniej prędkości i ostrożności, zwłaszcza w pobliżu pieszych, rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu. Pasażerowie podróżujący pojazdami również mają prawo do poczucia bezpieczeństwa – dlatego stosowanie pasów bezpieczeństwa jest kluczowe dla ochrony życia i zdrowia.

Motocykliści muszą wykazywać się szczególną ostrożnością na drodze, a także realistycznie oceniać swoje umiejętności i możliwości. Nadmierna prędkość, brawura oraz brak rozwagi mogą prowadzić do tragicznych wypadków, dlatego odpowiedzialne korzystanie z motocykli to obowiązek każdego motocyklisty.

Użytkownicy hulajnóg i hulajnóg elektrycznych również mają obowiązek dostosowania swojej jazdy do warunków na drodze. Przemieszczając się po chodniku, muszą pamiętać, że piesi mają takie samo prawo do bezpiecznego poruszania się. Prędkość hulajnogi powinna być zbliżona do prędkości pieszych, aby uniknąć groźnych sytuacji.

Rowerzyści, jako niechronieni uczestnicy ruchu, powinni zachować szczególną ostrożność, jednak mają pełne prawo do bezpiecznego poruszania się po drogach. Dostosowanie prędkości i odpowiednie oznakowanie rowerzysty (oświetlenie, kask) to podstawa bezpiecznej jazdy.

Nie dla alkoholu za kierownicą!

Należy jednoznacznie podkreślić, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest skrajną nieodpowiedzialnością i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu. Każdy, kto spowoduje zdarzenie drogowe będąc pod wpływem alkoholu, będzie odpowiadał przed sądem i może zostać skazany nawet na długoletnie więzienie.

Przestrzegajmy przepisów, dbajmy o bezpieczeństwo i pamiętajmy, że na drodze jest miejsce dla każdego. Wspólna odpowiedzialność to klucz do bezpiecznego poruszania się po drogach.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Spot: "Ja też tu jestem" - WRD KWP zs. w Radomiu