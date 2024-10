Warsztaty szkoleniowe dotyczące zwalczania aktów terroru kryminalnego na terenie Poligonu Lotniczego w msc. Jagodne Data publikacji 09.10.2024 Powrót Drukuj Na początku października odbyły się pierwsze w kraju warsztaty szkoleniowe poświęcone zwalczaniu aktów terroru kryminalnego, związanych z włamaniami do bankomatów przy użyciu materiałów wybuchowych. Warsztaty zostały zorganizowane przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu i Komendę Miejską Policji w Siedlcach, a ich uczestnicy mieli okazję szkolić się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, z użyciem urządzeń występujących w codziennym użytkowaniu.

Szkolenie skupiło się na zagrożeniach, z jakimi mogą zetknąć się funkcjonariusze podczas służby, a scenariusze ćwiczeń odwzorowywały realne sytuacje kryzysowe. Kluczowym elementem warsztatów było współdziałanie Policji z Państwową Strażą Pożarną, szczególnie w kontekście reagowania na zagrożenia związane z materiałami niebezpiecznymi i wybuchowymi. Tego rodzaju współpraca jest niezbędna w obliczu współczesnych zagrożeń.



Podczas ćwiczeń funkcjonariusze pracowali według ściśle określonych procedur, dostosowując działania do trudnych warunków terenowych. Zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń indywidualnych i terenowych pozwoliło na bezpieczne przeprowadzanie symulacji w realistycznych warunkach.



Uczestnicy warsztatów mieli okazję do poznania rodzajów materiałów wybuchowych, sposobów ich identyfikacji, a także technik reagowania na zagrożenia związane z materiałami wybuchowymi oraz substancjami CBRN-E (chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi i wybuchowymi). Ponadto poszerzyli umiejętności prowadzenia oględzin miejsc zdarzeń kryminalnych.



Oprócz funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu i Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach udział wzięli również przedstawiciele samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji z Lublina, Poznania i Warszawy, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, strażacy z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Siedlcach.



Warsztaty te nie tylko pozwoliły funkcjonariuszom na wymianę doświadczeń, ale również usystematyzowanie posiadanej wiedzy i doskonalenie umiejętności potrzebnych do skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe związane z aktami terroru kryminalnego.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu