Europejski Dzień Seniora Data publikacji 20.10.2024 Powrót Drukuj Każdego roku na poziomie światowym oraz lokalnym w dniu 20 października obchodzony jest Europejski Dzień Seniora, a w dniu 14 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora. Daty te uświadamiają społeczeństwo o obdarowaniu osób starszych w poczucie bezpieczeństwa, jak też podejmowanie działań mających na celu zapewnienie im zainteresowania, opieki, godnego życia oraz niewykluczaniu osób starszych z życia społecznego oraz bliskich. Seniorzy ze względu na doświadczenie życiowe, troskę, oddanie, chęć bycia potrzebnym, są wykorzystywani, często przez bliskie im osoby, ale też coraz częściej padają ofiarą oszustw.

W ostatnim czasie przestępcy coraz częściej wykorzystują wiele metod do wyłudzania oszczędności od osób starszych. Najpopularniejszymi oszustwami, jakimi posługują się przestępcy są metody na tzw. „wnuczka” wykorzystując w ten sposób naiwność, litość, troskę oraz miłość do bliskich oraz metodę na „policjanta” wierząc w „akcje policyjne”.

SENIORZE!!! UWAGA !!!

1. Nie ufaj osobom, które proszą o pieniądze - Tak działają oszuści!

2. Nie mów, ile pieniędzy posiadasz w domu i na koncie bankowym.

3. UWAGA! Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach, tzw.

„akcjach policyjnych”.

4. POLICJA nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy w celu zabezpieczenia ich przed

utratą. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.

5. Nie ulegaj presji czasowej jaką wywiera telefoniczny rozmówca.

6. Nie podawaj danych osobowych, numerów kart płatniczych, numerów PIN, haseł do logowania, kodów sms do elektronicznych operacji finansowych.

Szanowni Państwo! Mam nadzieję, że tych kilka podstawowych rad przyczyni się do wzrostu Waszego bezpieczeństwa, a także zwiększenia czujności chroniącej przed działaniami przestępców.

Gdy nie mamy pewności, kto do nas dzwoni, a pojawia się podejrzenie, że może to być oszustwo należy rozłączyć rozmowę! Skontaktować się telefonicznie z osobą bliską, celem potwierdzenia danego zdarzenia, a wszelkie próby wyłudzenia oraz oszustwa należy zgłaszać w najbliższej jednostce Policji dzwoniąc na numer 112 lub telefon do najbliższej komendy Policji lub zgłosić osobiście w najbliższej jednostce.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu