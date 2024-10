Ostrołęcki policjant wicemistrzem Świata! Powrót Drukuj Podczas Pucharu Świata federacji ONWF w Nordic Walking asp. Marcin Brewczyński na dystansie 10km zajął 2 miejsce Open, tym samym zdobywając srebrny medal. Funkcjonariusz na co dzień pełni służbę jako dzielnicowy w Posterunku Policji w Łysych. W czasie wolnym od obowiązków służbowych oddaje się swojej pasji, jaką jest Nordic Walking. Sport był zawsze jego pasją, do 2018 roku była to kulturystyka, sporty siłowe, czy sztuki walki. Serdecznie gratulujemy naszemu koledze i życzymy mu dalszych sukcesów.

W miniony weekend to właśnie Agadir, Maroko gościło zawodników i pasjonatów Nordic Walking podczas Pucharu Świata federacji ONWF.

To właśnie tu najlepsi zawodnicy ścigali się po afrykańskim piasku wzdłuż oceanu Atlantyckiego. Wśród nich był także funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce asp. Marcin Brewczyński, który od wielu tygodni przygotowywał się do tych ważnych sportowych zmagań. Jego ciężka praca opłaciła się, policjant wrócił z tych zawodów z tytułem vicemistrza Świata zdobywając srebrny medal. Na dystansie 10km zajął 2 miejsce Open.

Jak sam podkreśla spełnił swoje marzenie. To nie jedyne sportowe osiągnięcia policjanta w ostatnim czasie. Funkcjonariusz w Mistrzostwach Świata w Finlandii federacji INWA które odbyły się miesiąc temu wywalczył złoty medal na tym samym dystansie, natomiast na dystansie 5 km zdobył srebrny medal w kat.M35.

Jak sam mówi najlepszą nagrodą jest usłyszeć hymn Polski na obcej ziemi. Ciężko się przygotowywał do tego sezonu startowego ale efekty mówią same za siebie. Gratulujemy świetnych wyników. To super promocja naszego regionu. Życzymy powodzenia w następnym sezonie startowym.

Asp. Marcin Brewczyński jako dzielnicowy ma bardzo dobry kontakt nie tylko z osobami dorosłymi, ale także podczas działań profilaktycznych, m.in. w szkołach spotyka się z uczniami i pokazuje im pasję, jaką jest sport. W ten sposób przedstawia im także alternatywę dla aktywnego spędzania czasu wolnego. Młodzież bardzo chętnie go słucha i także angażuje się w różnego rodzaju imprezy sportowe.

Policjant jest także doświadczonym instruktorem wyszkolenia strzeleckiego oraz posiada tytuł kwalifikowanego ratownika medycznego, co na co dzień wykorzystuje w policyjnej służbie.

Gratulujemy zdobytego medalu i życzymy naszemu kolędzie dalszych sukcesów zarówno tych sportowych, jak i zawodowych

nadkom. Tomasz Żerański