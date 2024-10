Najlepszy dyżurny na Mazowszu służy w Ostrowi Mazowieckiej Powrót Drukuj Doświadczenie zawodowe, umiejętność komunikowania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, szybkie podejmowanie decyzji, to cechy jakie musi posiadać każdy policjant, który pełni służbę na stanowisku kierowania. Służba jest trudna i odpowiedzialna, ale wdzięczna, szczególnie wtedy kiedy ratuje się ludzkie życie, czy też nie dopuszcza się do popełnienia przestępstwa. Wczoraj (23.10) w KWP zs. w Radomiu przeprowadzono wojewódzki finał Turnieju Służby Dyżurnej 2024 jednostek organizacyjnych Policji garnizonu mazowieckiego. Najlepszym okazał się asp. szt. Marek Brzuski z KPP w Ostrowi Mazowieckiej.

Oficerowie dyżurni to tzw. komendanci po godzinach. Od ich decyzji oraz szybkości reakcji zależy to, jak efektywnie będzie dysponowany patrol, który pełni służbę. Oprócz nadzoru nad policyjnymi załogami, pozostaje jeszcze ważne zadanie, jakim jest współpraca z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz bieżąca wymiana informacji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, kiedy ratuje się ludzkie życie i zdrowie. Stanowisko kierowania to miejsce, gdzie służbę pełni oficer dyżurny i jego zastępca. Miejsce pełne informatycznych narzędzi, służących do sprawdzania osób i przedmiotów, a także do komunikowania się z patrolami, nadzoru nad nimi i równie szybkiej komunikacji z innymi policyjnymi służbami. To również miejsce, gdzie zgłaszają się interesanci, świadkowie, pokrzywdzeni w wyniku przestępstw czy też podejrzani objęci policyjnym dozorem. Opanowanie i umiejętność komunikacji interpersonalnej, prowadzenia rozmowy z każdym interesantem, to właśnie sztuka doskonale opanowane przez policyjnych dyżurnych.

Niekiedy funkcja ta wymaga stanowczości i opanowania. Wszystko jednak zależy od sytuacji, zgłoszenia czy też rozmówcy. Z jednej strony są dzwoniący, bądź przychodzący po pomoc lub poradę, z drugiej są ci, którzy traktują kontakt z jednostką policji, w sposób nie zawsze poważny. Dyżurny do każdego jednak rozmówcy stara się podejść w sposób taki, aby pokazać profesjonalizm swojej służby i ze zrozumieniem przyjąć zgłoszenie bądź wyjaśnić, do jakiej instytucji zgłaszający może zwrócić się ze swoim problemem.

By wyłonić tych „najlepszych z najlepszych” w KWP zs. w Radomiu przeprowadzono wojewódzki finał Turnieju Służby Dyżurnej 2024 jednostek organizacyjnych Policji garnizonu mazowieckiego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez funkcjonariuszy Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i podzielono je na 3 etapy.

Etap I przeprowadzony został w siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji oraz komisariatach Policji garnizonu mazowieckiego. Do testu przystąpiło 218 funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe na stanowisku kierowania jednostek organizacyjnych KMP/KPP/KP. Test składał się z 40 pytań. Na podstawie osiągniętych wyników wyłoniono reprezentantów jednostek do drugiego etapu turnieju. Etap II przeprowadzony został w KWP zs. w Radomiu w miniony poniedziałek, do którego przystąpiło 49 funkcjonariuszy stanowisk kierowania. Konkurencja polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań obejmujących problematykę z zakresu działania policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania. Spośród uczestników, na podstawie osiągniętych wyników wyłoniono 5 finalistów. Etap III odbył się wczoraj (23.10) w Centrum Operacyjnym KWP zs. w Radomiu. Podczas finału przeprowadzony został sprawdzian praktyczny polegający na symulacji pełnienia służby na stanowisku kierowania, który obejmował m.in. przyjęcie zgłoszenia i jego zarejestrowanie w policyjnych systemach informatycznych, dysponowanie siłami i środkami na miejsce zdarzenia, dokumentowanie wykonanych czynności w policyjnych bazach informatycznych. Policjanci w tej konkurencji wykazali się profesjonalnym działaniem, dużą znajomością procedur policyjnych, przepisów prawnych oraz umiejętnością zbierania i wartościowania informacji o zdarzeniu.

Klasyfikacja końcowa eliminacji wojewódzkich do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji przedstawia się następująco. Pierwsze miejsce zajął asp. szt. Marek Brzuski z KPP w Ostrowi Mazowieckiej, drugi był podkom. Andrzej Bakuła z KPP w Przasnyszu, a trzeci mł. asp. Łukasz Mikita z KPP w Pułtusku.

Turniej był formą doskonalenia umiejętności zdecydowanej i zgodnej z procedurami realizacji zadań dyżurnego jednostki Policji. Pozwolił na sprawdzenie i poszerzenie wiedzy zawodowej oraz obowiązujących przepisów prawnych przez dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji, co niewątpliwie ma bezpośredni wpływ na podniesienie jakości obsługi interesantów.

Po zakończeniu konkurencji finałowej odbyła się uroczysta zbiórka w Sali Tradycji KWP zs. w Radomiu podczas której przewodniczący głównej komisji sędziowskiej - Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu nadkom. Ignacy Giza pogratulował finalistom. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jarzy Sztuc pogratulował wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i podsumował całość przedsięwzięcia. Trzem najlepszym funkcjonariuszom zostały wręczone puchary i dyplomy. Przewidziane zostały również nagrody finansowe.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, asp. szt. Marek Brzuski będzie reprezentował w listopadzie garnizon mazowiecki podczas Policji w czasie IV Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji organizowany w Szkole Policji w Katowicach.

Konkurs został zorganizowany przez funkcjonariuszy Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

kom. A. Calik/Sztab Policji KWP