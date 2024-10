Kolejne zatrzymania w sprawie żuromińskiej. Zabezpieczono około 12 tys. tabletek leków opioidowych

We wtorek (22.10) policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową i Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu, przy wsparciu funkcjonariuszy z KWP w Kielcach realizując czynności procesowe w śledztwie dotyczącym m.in. wprowadzania do obrotu znacznych ilości plastrów z fentanylem na terenie Żuromina, we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim dokonali zatrzymania w Ostrowcu Świętokrzyskim kolejnych trzech osób - dwóch mężczyzn w wieku 32 i 39 lat oraz 34-letniej kobiety, jako podejrzanych o wprowadzanie do obrotu w formie wysyłkowej w celu uzyskania korzyści majątkowej leków z grupy opioidów i innych. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych jedna z zatrzymanych osób była tzw. dostawcą plastrów z fentanylem i innych leków opioidowych dla głównego podejrzanego w tej sprawie ,,Ducha" z Żuromina. Policjanci zabezpieczyli kilkaset opakowań leków opioidowych zawierających około 12 tys. tabletek.