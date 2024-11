Nowi funkcjonariusze wstąpili w szeregi mazowieckiej Policji

Dzisiaj (7.11) w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie 64 nowo przyjętych policjantów, w tym 11 kobiet. Ślubowanie odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik. W uroczystej zbiórce udział wzięli również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego zs. w Radomiu insp. Paweł Herbuś, kapelan mazowieckiej komendy ks. Jarosław Rożek oraz kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i mazowieckiego garnizonu Policji. W tym ważnym dla ślubujących funkcjonariuszy dniu obecni byli także członkowie ich rodzin i bliscy. Dowódcą uroczystości był podkom. Daniel Motyl z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu.



I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik podziękował i pogratulował ślubującym podjęcia tak ważnej decyzji, jaką jest służba dla społeczeństwa.



To bardzo ważny dzień w waszym życiu i na pewno go zapamiętacie. Służba w Policji to niezwykła praca. Nie da się tej pracy tylko wykonywać, trzeba mieć do niej powołanie i trzeba ją wykonywać z pasją, czego z tego miejsca wam życzę. Życzę wam również, żebyście wszystkie zamiary, wszystkie nadzieje, które wiążecie ze służbą, mogli zrealizować. (...) Od dzisiaj staliście się naszą rodziną, granatową rodziną – dodał insp. Piotr Janik.