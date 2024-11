Odznaczenia dla mazowieckich policjantów Data publikacji 20.11.2024 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia mazowieckim policjantom odznaczeń resortowych. Funkcjonariusze odebrali z rąk insp. Piotra Janika - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu odznaki Zasłużony Policjant.

W trakcie uroczystej zbiórki 16 policjantów garnizonu mazowieckiego odebrało odznaczenia resortowe w uznaniu za służbę i pracę pełną poświęcenia i zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa. Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant otrzymało 4 policjantów, a Brązową Odznakę Zasłużony Policjant otrzymało 12 funkcjonariuszy mazowieckiego garnizonu Policji.

Wśród odznaczonych dzisiaj (20.11) znaleźli się m.in. mł. insp. Jacek Chaciak - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie, nadkom. Jarosław Cieślik - Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP, nadkom. Rafał Sułecki - ekspert Zespołu Komunikacji Wewnętrznej Wydziału Komunikacji Społecznej KWP, st. asp. Edyta Sułkowska - specjalistka w Wydziale Prewencji KWP zs. w Radomiu.

- To zawsze wzniosły moment, gdy można odznaczyć policjantów za osiągnięcia - mówił I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik - W pełni zasłużyliście na te odznaczenia, to Wasza zasługa. To ile czasu poświęcacie na służbę, to jak realizujecie Wasze zadania jest zauważane przez przełożonych. Należą się Wam gratulacje!

Do gratulacji złożonych przez insp. Piotra Janika przyłączył się mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu.

Zespół Prasowy KWP