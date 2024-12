Wprowadził pojazd w poślizg i stwarzał zagrożenie dla uczestników ruchu Data publikacji 07.12.2024 Powrót Drukuj Młody kierowca nie licząc się z konsekwencjami driftował na ulicy. Funkcjonariusze z radomskiej drogówki udaremnili mu stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym. Został zatrzymany i ukarany mandatem w wysokości 5000 złotych, a do jego konta kierowcy dopisano 10 punktów karnych.

Kierownik Ogniwa Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w środę (4.12) na ulicy 11 Listopada w Radomiu zauważył nieodpowiedzialnego kierowcę. Młody mężczyzna kierujący subaru włączając się do ruchu wprowadził pojazd w poślizg stwarzając tym samym zagrożenie w ruchu drogowym. Widząc to funkcjonariusz natychmiast zareagował i zatrzymał auto do kontroli.

Na miejsce przyjechał policyjny patrol, który sprawdził w policyjnych systemach zarówno 19-letniego kierowcę, jak i jego pojazd. Za popełnione wykroczenie młody kierowca został ukarany mandatem w wysokości 5000 złotych oraz 10 punktami karnymi. Mundurowi zatrzymali również dowód rejestracyjny pojazdu, ponieważ auto nie spełnia warunków technicznych.

Przypominamy, że nieprzemyślane zachowanie lub chęć zaimponowania innej osobie może doprowadzić do wypadku skutkującego utratą zdrowia, a nawet życia. Apelujemy do kierowców, szczególnie tych młodych, aby nie przeceniali swoich umiejętności za kierownicą. Rozwaga za kółkiem potrzebna jest szczególnie w aktualnie panujących warunkach atmosferycznych.

Wprowadzanie pojazdu w poślizg nie jest dobrym pomysłem, szczególnie gdy wykonuje się go w miejscu ogólnodostępnym obok innych uczestników ruchu drogowego. Nigdy nie można mieć pewności, że nie straci się panowania nad pojazdem, który chwilę wcześniej celowo wprowadziło się w poślizg. Spacerująca chodnikiem osoba może stać się przypadkową ofiarą nieodpowiedzialnego zachowania.

Zgodnie z art. 86. § 1 Kodeksu Wykroczeń „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 60. 1. Ustawy Prawo o ruchu drogowym „Zabrania się używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby, znajdującej się w pojeździe lub poza nim”.

Autor: Justyna Jaśkiewicz