Driftowanie – niebezpieczna technika jazdy na drogach publicznych Data publikacji 10.12.2024 Powrót Drukuj W ostatnim czasie mazowieccy policjanci udaremnili jazdę m.in. kilku kierowcom, którzy drogę publiczną mieli za tor wyścigowy. Przypominamy, że driftowanie samochodem na publicznych drogach to nie tylko złamanie przepisów, ale także śmiertelne zagrożenie dla kierowcy, pasażerów i przede wszystkim dla przechodniów. Utrata kontroli nad pojazdem może prowadzić do tragicznych wypadków, a konsekwencje nieodpowiedzialnej jazdy mogą być nieodwracalne.

Driftowanie to technika jazdy polegająca na wprowadzeniu pojazdu w kontrolowany poślizg, w którym tylne koła tracą przyczepność, a samochód porusza się wzdłuż toru zakrętu w kontrolowany sposób. Choć drift jest popularną dyscypliną motorsportową, wykonywanie tego manewru na drogach publicznych jest nielegalne i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

O ostatnich interwencjach mazowieckich policjantów wobec driftujących kierowców możecie przeczytać tutaj:

- 18-latek bez uprawnień driftował po rondzie i uderzył w bariery energochłonne

- Kolejny wysoki mandat dla kierowcy za driftowanie

- Wprowadził pojazd w poślizg i stwarzał zagrożenie dla uczestników ruchu

Zagrożenia związane z driftowaniem na drodze

1. Utrata kontroli nad pojazdem

Driftowanie wymaga precyzyjnego opanowania techniki, której stosowanie na drogach publicznych jest niebezpieczne. Nawet doświadczeni kierowcy mogą stracić panowanie nad pojazdem, szczególnie w niesprzyjających warunkach, takich jak mokra lub śliska nawierzchnia. W takim przypadku, pojazd może wpaść w poślizg, co prowadzi do wypadków i kolizji.

2. Zwiększenie ryzyka wypadków

Driftowanie na drodze publicznej stwarza poważne ryzyko zderzeń z innymi pojazdami, pieszymi czy rowerzystami. Niekontrolowane manewry, nieprzewidywalność zachowań pojazdu oraz duża prędkość zwiększają szanse na tragiczne zdarzenie. Często w takich sytuacjach nie tylko sprawca driftu, ale także osoby postronne ponoszą konsekwencje.

3. Zniszczenie nawierzchni drogowej

Zbyt intensywne i częste wykonywanie manewrów typu drift może prowadzić do uszkodzenia nawierzchni drogi. Usuwanie skutków takiej działalności wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz koniecznością przeprowadzania remontów, co wpływa na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Konsekwencje prawne driftowania na drogach publicznych

Driftowanie na drogach publicznych stanowi poważne naruszenie przepisów o ruchu drogowym. Kierowca, który decyduje się na tego rodzaju manewry, naraża się na następujące konsekwencje prawne:

1. Mandat karny

Osoba przyłapana na driftowaniu może zostać ukarana mandatem karnym w wysokości do 5000 zł.

2. Punkty karne

Driftowanie skutkuje również przypisaniem 10 punktów karnych. W zależności od okoliczności wykroczenia ich liczba może być większa.

3. Utrata prawa jazdy

W przypadku szczególnie niebezpiecznych manewrów grozi również zatrzymanie prawa jazdy. Jeśli kierowca nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, a jego działania stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu, Policja ma prawo do odebrania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów.

4. Odpowiedzialność karna

W przypadku, gdy driftowanie doprowadzi do wypadku, w którym zostaną ranni lub zabici ludzie, sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Może to prowadzić do grzywny, a w najcięższych przypadkach, również do kary pozbawienia wolności.

Podsumowanie – odpowiedzialność na drodze

Driftowanie na drogach publicznych to nie tylko lekkomyślność, ale przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników ruchu drogowego. Choć jest to spektakularna technika jazdy, jej wykonywanie w warunkach drogowych, z pełnym ruchem, jest absolutnie nieakceptowalne. Apelujemy o odpowiedzialność na drodze i przypominamy, że bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu zależy od każdego z nas.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu