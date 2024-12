Odznaczenia i medale dla policjantów i pracowników mazowieckiego garnizonu Policji Powrót Drukuj Dzisiaj (10.12) w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia medali państwowych i odznaczeń resortowych. Była to także doskonała okazja do podziękowań i gratulacji dla osób szczególnie zasłużonych. Medale i odznaczenia wręczył Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec wraz z obecnym na uroczystości Wojewodą Mazowieckim Panem Mariuszem Frankowskim.

W uroczystości, w trakcie której m. in. wyróżniono 77 osób medalami za „Długoletnią służbę” i „Zasługi dla Policji”, wzięli udział Wojewoda Mazowiecki Pan Mariusz Frankowski wraz z Dyrektorem Biura Panią Kamilą Kuleską, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec wraz z zastępcami: insp. Piotrem Janikiem, insp. Jerzym Sztucem, insp. Pawłem Herbusiem, a także mł. insp. Dariusz Brzezicki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego, Anna Kwasiborska - Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji zaproszeni goście oraz kadra kierownicza KWP i mazowieckiego garnizonu Policji.

Medale i odznaczenia zostały wręczone przez Wojewodę Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemara Wołowca. W sumie odznaczenia otrzymało 77 policjantów i pracowników mazowieckiego garnizonu Policji.

Medal za Długoletnią Służbę, który nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych, otrzymało 71 osób. 14 osób zostało wyróżnionych złotym medalem, 45 srebrnym, a 11 osób otrzymało medal brązowy. Odznakę "Zasłużony Policjant", którą nadaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za szczególne zasługi i osiągnięcia służbowe otrzymało 6 osób - 1 osoba srebrną, a 5 brązową.

Podczas uroczystości uhonorowano również funkcjonariuszy, którzy wykazali się szczególną odwagą i zaangażowaniem. Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Płocku, insp. Rafał Szarwiński otrzymał wyróżnienie za uratowanie życie kierowcy, którego samochód stanął w płomieniach po zderzeniu z łosiem (o tym pisaliśmy tutaj ) . Uhonorowano również jego zastępcę, nadkom. Rafała Smagała, który w czasie wolnym od służby uratował mężczyznę w kryzysie emocjonalnym, sprowadzając go bezpiecznie z barierki mostu (o tym możecie przeczytać tutaj). Szczególne wyróżnienie otrzymała również asp. sztab. Kornelia Suchodolska-Krysińska z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce za organizację zbiórki na rzecz powodzian, dzięki której zakupiono osuszacze powietrza. Jej inicjatywa była dowodem empatii i troski o dobro poszkodowanych (o tym pisaliśmy tutaj ) .

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec za dotychczasową współpracę podziękował obecnym na uroczystości Pani Katarzynie Kołodziejskiej, która jest Dyrektorem Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz nauczycielowi tej szkoły Panu Pawłowi Raczyńskiemu, który jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach .

Na uroczystości uhonorowano także zwycięską drużynę Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach za zajęcie I miejsca w I Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. Nadinsp. Waldemar Wołowiec złożył zwycięzcom gratulacje oraz wręczył upominek.

W swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu zwracając się do odznaczonych powiedział "to jest dla mnie ogromny zaszczyt i honor pełnić z Państwem służbę i pracę. To dzięki Waszemu zaangażowaniu wszyscy na Mazowszu czują się bezpiecznie". Nadinsp. Waldemar Wołowiec podziękował także wyróżnionym funkcjonariuszom, którym w codziennej służbie przyświeca idea "Pomogamy i chronimy". Podziękował im za postawę, która może być wzorem dla innych policjantów.

Wojewoda Mazowiecki Pan Mariusz Frankowski zwrócił się do policjantów i pracowników Policji mówiąc, że dzisiejsze wręczenie medali i odznaczeń jest symbolicznym podziękowaniem za codzienne zaangażowanie w służbę i pracę. Wojewoda podkreślił, że "Policja jest tą służbą, która jest najbliżej obywatela. Bez Państwa nie byłoby dzisiaj bezpieczeństwa obywateli".

Mł. insp. Dariusz Brzezicki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Mazowieckiego zwrócił się do funkcjonariuszy, aby otrzymane dziś odznaczenia były dla nich wskaźnikiem do dalszej służby i zachętą do podnoszenia własnych kwalifikacji w celu jeszcze lepszego zapewnienia bezpieczeństwa.

Serdecznie gratulujemy odznaczonym oraz wyróżnionym funkcjonariuszom i pracownikom mazowieckiego garnizonu Policji.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu