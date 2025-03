Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Data publikacji 14.03.2025 Powrót Drukuj Szeregi mazowieckiego garnizonu zasiliło 50 stróżów prawa. Dwóch spośród nich zdecydowało się na powrót do Policji. Na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ślubowało 48 nowo przyjętych funkcjonariuszy. W uroczystej zbiórce udział wziął m.in. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec oraz II Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek.

Dzisiaj (14.03) w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie 48 nowo przyjętych policjantów, w tym 15 kobiet. Po ukończeniu przeszkolenia podstawowego zasilą oni 18 jednostek powiatowych i miejskich Policji garnizonu mazowieckiego, Oddziały Prewencji Policji w Radomiu i Płocku oraz Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Ostrołęce. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec. W uroczystej zbiórce udział wzięli również: II Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego zs. w Radomiu insp. Piotr Janik, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu mł. insp. Dariusz Brzezicki, kapelan mazowieckiej komendy ks. Jarosław Rożek oraz kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i mazowieckiego garnizonu Policji. W tym ważnym dla ślubujących funkcjonariuszy dniu obecni byli także członkowie ich rodzin i bliscy. Dowódcą uroczystości był podkom. Daniel Motyl z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu.

Dzień ślubowania to dla nowo przyjętych policjantów wyjątkowy i symboliczny moment, który stanowi oficjalne rozpoczęcie ich służby na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. To chwila pełna emocji, dumy i poczucia odpowiedzialności, kiedy nowi funkcjonariusze składają przysięgę, zobowiązując się do przestrzegania prawa, ochrony obywateli oraz wierności wartościom, które reprezentuje mundur. Ten dzień nie tylko symbolizuje początek ich zawodowej drogi, ale także przypomina o trudach i poświęceniach, jakie niesie ze sobą służba w Policji, wymagając od nich odwagi, honoru i nieustannego zaangażowania.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec pogratulował i podziękował ślubującym podjęcia tak ważnej decyzji, jaką jest służenie społeczeństwu.

Gratuluję Wam trudniej i odważniej decyzji. Doskonale zdaję sobie sprawę, że będą trudne chwile, ale myślę, że doskonale sobie poradzicie. Ale będą też piękne chwile, gdzie będziecie pomagać innym osobom. „Pomagamy i chronimy” to motto Policji. Noszenie niebieskiego munduru, to ogromny zaszczyt i honor. Waszym rodzinom dziękuję, że Was wpierają i, że Was wychowali w duchu pomagania innym - dodał nadinsp. Wołowiec.

II Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek mówił:

Żeby wstąpić w tych niepewnych czasach w szeregi Policji, trzeba mieć dużo odwagi. Jestem przekonany, że będziecie z dumą nosić mundur Polskiej Policji. Gratuluję Wam, ponieważ wybraliście drogę służby ojczyźnie.

Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierował również Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu mł. insp. Dariusz Brzezicki. Kapelan mazowieckiej komendy ks. Jarosław Rożek zaznaczył, że istota formacji policyjnej to obrona godności człowieka. Służba związana z odpowiedzialnością, wysiłkiem i ofiarnością. Aby przynosiła ona wiele satysfakcji i radości, należy czerpać siłę z wierności przestrzegania prawa i wierności sumienia.

Życzymy nowym policjantom powodzenia na ich drodze zawodowej oraz wytrwałości w pełnieniu zaszczytnej służby.

Mazowiecka Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi. Wszystkie informacje dostępne są tutaj. Zapraszamy wszystkich chętnych do składania podań. Kolejny nabór w tym roku już 15 kwietnia.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu