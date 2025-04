Nowe łodzie dla mazowieckich policjantów Powrót Drukuj Mazowiecki garnizon Policji wzbogacił się o cztery nowe łodzie motorowe quicksilver wraz z osprzętem i przyczepami transportowymi. Przy wykorzystaniu takiego właśnie sprzętu mundurowi patrolują akweny i dbają o bezpieczeństwo, prowadzą działania ratownicze i poszukiwawcze oraz pomagają tonącym. Dzisiaj (9.04) odbyło się uroczyste przekazanie łodzi do jednostek Policji, w których będą użytkowane.

Ochronie życia, zdrowia i mienia osób wypoczywających nad akwenami poświęcane jest wiele uwagi i wykorzystywane do tego jest dużo specjalistycznego sprzętu. Służba policyjnych wodniaków to ratowanie życia tonącym, wyciąganie z opresji amatorów sportów wodnych, walka z kłusownictwem wodnym, podejmowanie działań poszukiwawczych na wodach, kontrole kąpielisk i dbanie o bezpieczeństwo osób aktywnie spędzających czas wolny nad wodą.

Dzisiaj policyjni wodniacy otrzymali 4 nowoczesne, wielozadaniowe łodzie quicksilver activ 555 open przeznaczone między innymi do celów ratowniczych. W skład każdego z 4 zestawów wchodzi łódź oraz przyczepa służąca do jej transportu. Łodzie o długość 5.84 m i szerokości 2.29 m posiadają oznaczenia policyjne. Każdą wyposażono w silnik o mocy 85 kW. Łączny koszt zakup czterech zestawów na potrzeby garnizonu mazowieckiego Policji to 700 tys. zł. Nowy sprzęt będzie użytkowany przez policjantów do patrolowania akwenów, prowadzenia akcji ratunkowych, podejmowania na pokład osób tonących, czy też doraźnego holowania innych małych jednostek pływających.

Zestawy zostały przekazane do komend w Radomiu, Kozienicach, Pułtusku oraz Wyszkowie. Kluczyki do nowych łodzi policyjnym "wodniakom" w obecności komendantów powiatowych i miejskich przekazali insp. Jerzy Sztuc i insp. Paweł Herbuś - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Dla policjantów pełniących służbę na wodzie taki sprzęt to niezwykle cenna pomoc w codziennej pracy. Czuwanie nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą to priorytet, ale także egzekwowanie przestrzegania prawa. Policjanci działają jeszcze szybciej i skuteczniej, jeśli do swojej dyspozycji mają nowocześniejszy sprzęt. W dyspozycji KWP zs. w Radomiu znajduje się obecnie 18 łodzi i 1 skuter.

Systematyczne unowocześnianie i powiększanie floty wodnej w garnizonie mazowieckim stanowi jedno z kluczowych przedsięwzięć, które przekłada się realnie na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Mazowsza, jak i licznie odwiedzających województwo turystów. W minionym roku policjanci pełniący służbę na łodziach kilkukrotnie ratowali ludzkie życie i mienie. Pisaliśmy o tym m.in. tutaj i tutaj.

W garnizonie mazowieckim Policji na terenie 11 jednostek służbę na akwenach w sezonie wakacyjno-urlopowym pełni prawie 300 policjantów, z czego 18 z uprawieniami młodszego stermotorzysty żeglugi śródlądowej. Na terenie garnizonu mazowieckiego znajduje się 113 zbiorników i cieków wodnych, które mogą być wykorzystywane do celów rekreacyjnych, tj. rzeki, zalewy, jeziora i inne zbiorniki wodne. Przez podległy KWP z siedzibą w Radomiu teren przepływają jedne z głównych rzek Polski: Wisła, Bug, Narew, Wkra.

Zespół Prasowy KWP