"Wyścigi słoni" na A2 w oku policyjnego drona Data publikacji 18.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie wraz z funkcjonariuszami Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przeprowadzili działania z dronem na autostradzie A2. Głównym celem działań było sprawdzenie, czy kierowcy ciężarówek stosują się do zakazu wyprzedzania. Wśród łamiących przepisy ruchu drogowego znalazł się m.in. 54-letni mieszkaniec woj. łódzkiego, który prowadził ciężarowe Volvo pomimo cofniętych uprawnień do kierowania.

W środę (16.04) mundurowi z żyrardowskiej drogówki wspierani przez funkcjonariuszy Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu swoją uwagę skupili na autostradzie A2. Policyjny dron rejestrował zachowania kierowców, a ci, którzy łamali przepisy, byli zatrzymywani przez żyrardowskich funkcjonariuszy do kontroli drogowej.

W ciągu kilku godzin mundurowi ujawnili 13 wykroczeń, gdzie kierujący ciężarówkami nie stosowali się do zakazu wyprzedzania, za który taryfikator przewiduje 1 000 zł mandat i 15 punktów karnych.

Wśród kierujących, którzy nie stosowali się do zakazu wyprzedzania, znalazł się m.in. 54-letni mieszkaniec woj. łódzkiego, który prowadził ciężarowe Volvo pomimo cofniętych uprawnień do kierowania. Teraz 54-latek odpowie przed sądem za prowadzenie pojazdu, nie stosując się do decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania, za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że z dniem 1 lipca 2023 roku wszedł w życie nowy zakaz dla kierowców pojazdów ciężarowych w zakresie wyprzedzania na drogach ekspresowych, szybkiego ruchu oraz autostradach, które mają tylko dwa pasy ruchu w jednym kierunku.

To nie pierwsze tego typu działania na terenie powiatu żyrardowskiego z wykorzystaniem policyjnego drona, skierowane wobec kierujących, którzy rażąco naruszają przepisy ruchu drogowego, a tym samym stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu.

st. sierż. Julia Szczygielska/KPP w Żyrardowie