Policyjny pies – partner, przyjaciel, pomocnik Data publikacji 23.04.2025 Powrót Drukuj Nie noszą munduru, ale mają przypisany numer służbowy. Ich najważniejszą bronią nie jest broń palna, lecz doskonały węch. W garnizonie mazowieckim służy obecnie 33 czworonogi, które każdego dnia wspierają funkcjonariuszy w walce z przestępczością, poszukiwaniach osób czy zabezpieczeniach wydarzeń publicznych. W ciechanowskiej komendzie służą 2 psy: Szron i Raja. Niebawem dołączy do nich Turkus.

sierż Adam Pera

Partnerami policjantów najczęściej zostają owczarki niemieckie i belgijskie, czasem też labradory. Psy tych ras są najbardziej uniwersalne, lubią towarzystwo człowieka, mają mocny instynkt polowania, potrafią świetnie wytropić, iść w ślad za przestępcą, a także bronić opiekuna. Jakie cechy powinien mieć policyjny pies? Czworonożny funkcjonariusz powinien być zdrowy, silny, odważny, nie bać się hałasu (np. wystrzału), szybko reagować i okazywać inicjatywę. By mógł rozpocząć służbę w Policji, musi ukończyć szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Spędza tam wraz ze swoim opiekunem prawie 6 miesięcy.

Psy policyjne dzieli się na następujące kategorie:

psy patrolowe,

psy tropiące,

psy patrolowo - tropiące,

psy kategorii do wyszukiwania zapachów narkotyków,

psy kategorii do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,

psy kategorii do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.

Policjanci, którzy zostają przewodnikami psów, muszą posiadać predyspozycje do pracy ze zwierzęciem. Nie mogą być to ludzie przypadkowi, gdyż wtedy ich praca nie przyniesie pożądanych efektów w służbie. Przewodnik i jego pies muszą dotrzymywać sobie kroku. Wspólnie szkolą swoje umiejętności: zwinność, sprawność fizyczną, reagowanie na komendy, obezwładnianie napastnika, współpraca, asysta i wzajemne zaufanie. Warunek jest jeden — świetnie zgrany i wyszkolony duet. Więź, jaka rodzi się między takimi partnerami, decyduje o skuteczności ich wspólnych działań w pościgu, akcji poszukiwawczej czy odnajdywaniu narkotyków bądź materiałów wybuchowych.

W garnizonie mazowieckim służy obecnie 33 psy. W Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie służą 2 psy służbowe, które wykorzystywane są do zadań specjalnych.

Szron – tropiciel narkotyków

Szron to owczarek belgijski. Psy tej rasy wymagają regularnego treningu i wysokiego poziomu stymulacji umysłowej. Niesamowita sprawność fizyczna, zamiłowanie do zadań węchowych i podejmowania wyzwań to cechy, które obecnie czynią z nich znakomity potencjał dla służb związanych z ochroną bezpieczeństwa, jak Policja, wojsko, Straż Graniczna. W ubiegłym roku Szron wraz ze swoim przewodnikiem mł. asp. Grzegorzem Kowalewskim zajął III miejsce w XXI Kynologicznych Mistrzostw Policji, w kategorii przewodników psów do wyszukiwania zapachów narkotyków.

Szron nie raz dowiódł już swojej skuteczności w walce z przestępczością narkotykową. Brał udział w wielu różnych działaniach związanych z wyszukiwaniem zapachów narkotyków nie tylko na terenie powiatu ciechanowskiego. W ostatnim czasie jego czujny nos wskazał miejsce ukrycia środków odurzających m.in. na terenie sąsiednich powiatów. W Mławie policjanci ujawnili łącznie prawie 3,5 kg narkotyków tym amfetaminę, kokainę, marihuanę i mefedron: 59-latek miał zapalniki do materiałów wybuchowych, broń i narkotyki. Dzięki sprawnej akcji śledczych już jest w areszcie

W Płońsku policjanci dzięki wsparciu Szrona zlikwidowali plantację konopi indyjskich. Zabezpieczyli też ponad 5 kg narkotyków: "Rico" z ciechanowskiej komendy doprowadził płońskich policjantów do plantacji konopi. Zabezpieczono ponad 5 kg narkotyków

Podczas przeszukania jednego z mieszkań w Makowie Mazowieckim Szron najpierw znalazł torebkę foliową z marihuaną, a później w jednej z piwnic wskazał kilka torebek foliowych z zawartością ponad 1 kg mefedronu: Policyjny pies pomógł policjantom w ujawnieniu ponad kilograma mefedronu

Raja – specjalistka od materiałów wybuchowych

Raja to energiczna suczka rasy owczarek niemiecki. Ma 4,5 roku i jest wyspecjalizowana w wykrywaniu materiałów wybuchowych. Jej zadaniem jest m.in. sprawdzanie miejsc publicznych, budynków czy pojazdów podczas zgłoszeń o potencjalnych zagrożeniach. Jej wrodzona czujność, doskonały węch i energia sprawiają, że jest nieocenionym wsparciem w służbie. Od kilku miesięcy Raja ma nowego przewodnika – sierżanta Adam Perę.

Turkus – pies patrolowo - tropiący

Niebawem w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie służbę rozpocznie Turkus, który wraz ze swoim przewodnikiem szkoli się w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Turkus to podobnie jak Szron owczarek belgijski. Należy do kategorii psów patrolowo — tropiących. Nowy czworonożny funkcjonariusz będzie patrolował teren powiatu ciechanowskiego, tropił ślady osób zaginionych i niebezpiecznych przestępców, wspierał policjantów oraz dbał o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców. Zakup psa możliwy był dzięki wsparciu ze strony lokalnych samorządów.

Aby psy mogły być efektywnie wykorzystane w służbie, przewodnicy muszą dbać o ich kondycję i tresurę. Dlatego też ciechanowscy policjanci pracują nad formą oraz umiejętnościami swoich czworonożnych przyjaciół. W dzisiejszych czasach ich rola w pracy policyjnej jest bezcenna. Potrafią one błyskawicznie dogonić przestępcę, wskazać drogę jego ucieczki lub miejsce ukrycia. To właśnie odwaga i oddanie psów policyjnych, połączona ze specjalistycznym wyszkoleniem, stanowi niezwykle cenne wsparcie dla stróżów prawa w codziennej służbie.

asp. Magda Sakowska/ KPP w Ciechanowie