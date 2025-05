Nador- policyjny pies po raz kolejny odnalazł zaginionego mężczyznę Data publikacji 08.05.2025 Powrót Drukuj Radomscy policjanci w nocy otrzymali informację o zaginięciu mężczyzny. Krótko po tym, interweniował policyjny przewodnik z psem tropiącym i odnaleziono mężczyznę. Nador podjął trop i odnalazł zaginionego, leżącego na posesji na terenie gminy Wolanów. Mężczyzna po odnalezieniu został przekazany pod opiekę medyczną.

W niedzielę (4.05) po północy policjanci otrzymali telefoniczne zgłoszenie dotyczące zaginięcia 68-letniego mieszkańca gminy Wolanów, który wyszedł z domu rano i od tej pory nie kontaktował się z rodziną. Po otrzymanej informacji policjanci natychmiast rozpoczęli działania. Sprawdzali wszystkie informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionego.

Ustalono, że mężczyzna w sobotę rano miał iść po rower do sąsiedniej miejscowości. Tam też do poszukiwań dołączył przewodnik asp. Sławomir Bąba z Wydziału Patrolowo Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu z psem patrolowo-tropiącym. Sprawdzili szereg działek, na których teren mógł się udać oraz wszystkie możliwe drogi powrotu do domu.

Policyjny pies Nador podjął trop i doprowadził do miejsca, gdzie leżał zaginiony mężczyzna. 68-latek został odnaleziony kilka godzin po zgłoszeniu, leżącego na jednej z posesji w miejscowości Wola Wacławowska. Mężczyzna został przekazany pod opiekę medyczną.

Przypominamy, że to kolejna sytuacja, w której radomski przewodnik z psem odnajdują osobę zaginioną.

W październiku ubiegłego roku Policyjny pies odnalazł zaginionego 55-latka narażonego na wychłodzenie.

Dzięki działaniom zgranego zespołu asp. Sławomira Bąby i Nadora kolejna historia ma szczęśliwy finał.

Justyna Jaśkiewicz/KMP Radom