Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą handlującą narkotykami Powrót Drukuj W powiecie ciechanowskim mazowieccy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami. W efekcie dwóch operacji z marca i maja br. zatrzymano 6 osób, zabezpieczono blisko 9 kg narkotyków oraz 2 sztuki broni palnej wraz z amunicją. Czterech mężczyzn decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące, a głównemu organizatorowi, 34-latkowi, grozi do 15 lat więzienia.

W marcu br. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przeprowadzili czynności wobec 29-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego. W wyniku przeszukań na dwóch posesjach zabezpieczono prawie 3 kg narkotyków (marihuanę, kokainę, mefedron, ecstazy), 0,7 litra płynnej amfetaminy oraz rewolwer z amunicją. Zatrzymany 29-latek usłyszał zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, a decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące.

Policjanci, idąc tropem zabezpieczonych narkotyków, rozpoczęli intensywne działania operacyjne, aby ustalić ich pochodzenie i powiązania z szerszą siatką przestępczą. Analiza zebranych dowodów oraz dalsze ustalenia pozwoliły na zidentyfikowanie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie powiatu ciechanowskiego, co doprowadziło do kolejnej operacji, która miała miejsce kilka dni temu. W akcji wzięli udział funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, Dochodzeniowo-Śledczego oraz dw. z Przestępczością Narkotykową KWP zs. w Radomiu, Sekcji w Ciechanowie Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu, Zespołu w Ciechanowie Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP zs. w Radomiu, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", a także przewodnicy z psami służbowymi z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Czynności realizowano w porozumieniu z Prokuraturą Rejonową w Ciechanowie. Funkcjonariusze wkroczyli jednocześnie do kilku mieszkań w powiecie ciechanowskim, gdzie zatrzymano 5 mężczyzn w wieku od 22 do 43 lat. Zabezpieczono ok. 5,5 kg narkotyków (marihuanę, amfetaminę, mefedron), pistolet z amunicją oraz gotówkę w kwocie prawie 20 tys. zł.

Główny organizator, 34-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, usłyszał zarzuty m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz posiadania i handlu znaczną ilością narkotyków. Dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Dwóch z zatrzymanych mężczyzn (27 i 43-latek) usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu znaczną ilością narkotyków, a młodszy z nich dodatkowo posiadania znacznej ilości narkotyków. 22 i 23-latek usłyszeli natomiast zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.

Decyzją sądu trzech mężczyzn (27, 34 i 43-latek) zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia, za posiadanie znacznej ilości narkotyków do 10 lat, za handel znacznymi ilościami narkotyków do 12 lat, natomiast kierowanie grupą przestępczą jest zagrożone karą nawet 15 lat pozbawienia wolności.

mł. asp. Piotr Pokorski/Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Film Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą handlującą narkotykami Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą handlującą narkotykami (format mp4 - rozmiar 27.15 MB)