Dzień Otwarty w Oddziale Prewencji Policji w Radomiu Powrót Drukuj Dziś (28.05) Oddział Prewencji Policji w Radomiu po raz pierwszy w nowej siedzibie otworzył swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do służby w Policji. Spośród odwiedzających dużą reprezentację stanowili uczniowie klas mundurowych XI Liceum im. Stanisława Staszica w Radomiu oraz Szkoły Im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Gośćmi specjalnymi Dnia Otwartego byli funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu. Funkcjonariusze pokazali sprzęt i umundurowanie używane w codziennej służbie, przybliżyli specyfikę pracy w jednostkach kontrterrorystycznych, zaprezentowali pojazd specjalistyczny „Beczkę Pirotechniczną”

do przewozu materiałów wybuchowych.

Dzień Otwarty stanowił doskonałą okazję, by przybyła młodzież mogła usłyszeć, na czym polega służba w Oddziale Prewencji Policji oraz co należy do naszych głównych zadań i obowiązków. Zaprezentowaliśmy sprzęt i wyposażenie, którym dysponujemy na co dzień, w szczególności radiowozy, reflektor olśniewający i urządzenie LRAD. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska, gdzie prezentowana była broń, którą uczestnicy mieli możliwość rozkładania i składania.

Kolejnym punktem programu była możliwość udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem manekinów pod okiem naszych ratowników. Na macie policjanci zademonstrowali podstawy technik obezwładniania i samoobrony. W trakcie pokazu musztry uczniowie włączyli się do ćwiczeń, co było dla nich cennym doświadczeniem, które pozwoliło praktycznie poćwiczyć wykonywanie komend z jednoczesnym kształtowaniem dyscypliny i zdolności pracy zespołowej.

Dla zainteresowanych wstąpieniem do służby w Policji czekało specjalne stoisko promocyjne, gdzie zespół ds. promocji zawodu dokładnie opowiadał o wymogach i procesie rekrutacji do służby. Wspomnieć należy, że w bieżącym roku to już osiemnasta inicjatywa w obszarze promocji zawodu policjanta, w której uczestniczył Oddział Prewencji.

Dzień Otwarty w Oddziale Prewencji Policji w Radomiu można uznać za udany, nie tylko ze względu na frekwencję, ale także bardzo pozytywny odbiór i reakcję uczestników.