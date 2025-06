Wiosna na sportowo - mazowieccy policjanci w akcji pełnej pasji i serca! Powrót Drukuj Mazowieccy policjanci aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję charytatywną „Wiosna na sportowo” organizowaną przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz Wydział Prezydialny Gabinetu Komendy Głównej Policji. Inicjatywa, która trwa do 15 czerwca 2025 roku, łączy promocję zdrowego stylu życia z pomocą rodzinom funkcjonariuszy, którzy oddali życie w służbie Ojczyźnie. Funkcjonariusze i pracownicy Policji kolejny raz pokazali, że sport to nie tylko zdrowie, ale i sposób na wsparcie rodzin poległych funkcjonariuszy. Biegają, jeżdżą na rowerach, maszerują – każdy krok, każda minuta aktywności to cegiełka na rzecz Fundacji!

13 czerwca, nad zalewem na osiedlu Borki w Radomiu odbyła się wyjątkowa akcja charytatywna. W strojach sportowych pojawiło się tam kilkudziesięciu policjantów oraz pracowników KWP zs. w Radomiu. Wszystkich połączył szczytny cel - wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Na czele mundurowej drużyny stanął Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec. Założenie wydarzenia zakładało minimum 30-minutową aktywność sportową. Opłata startowa za udział w rywalizacji sportowej wyniosła minimum 35 zł. Wszystkie wpłaty zostaną spożytkowane na cele statutowe Fundacji.

W inicjatywę zaangażowali się licznie funkcjonariusze z całego garnizonu. Wspólne działanie - niezależnie od miejsca, czasu czy okoliczności - jest dowodem na to, że w chwilach próby policjanci potrafią się zjednoczyć i działać ramię w ramię, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Wyobraź sobie: poranny wiatr we włosach, rower mknący przez mazowieckie ścieżki, a w sercu myśl o osobach, które dzięki tej akcji poczują, że nie są same. Ty też możesz być częścią tej historii! Wejdź do końca tygodnia na zapisyonline.pl, poświęć pół godziny na spacer, bieg, rolki - cokolwiek, co sprawia Ci radość. Nie musisz być mistrzem, wystarczy, że masz serce. Każda kropla potu to kropla nadziei dla tych, którzy stracili najbliższych.

„Wiosna na sportowo” to nie tylko ruch - to most łączący nas z tymi, którzy oddali wszystko. Razem możemy sprawić, że dla rodzin poległych policjantów ponownie zaświeci słońce. Rusz z nami - dla nich!

Zespół Komunikacji Wewnętrznej/Zespół Prasowy