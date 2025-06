Jubileuszowa edycja pokazów instruktażowych „Bezpieczna kąpiel”, którą od lat organizują mazowieccy policjanci Data publikacji 18.06.2025 Powrót Drukuj To już XV edycja imprezy "Bezpieczna kąpiel", która odbyła się dzisiaj (18.06) na terenie Pionkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - kąpieliska Górny Staw. Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzki Policji zs. w Radomiu oraz Burmistrz Miasta Pionki, którzy zaprosili wszystkich do wspólnego budowania kultury bezpieczeństwa nad wodą. Działania zostały przeprowadzone w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie”.

Tłumy mieszkańców oraz uczniów z zapartym tchem śledziły dynamiczne pokazy, które na długo pozostaną w pamięci. Wyobraź sobie: policyjna łódź z hukiem przecina taflę stawu w symulacji pościgu, a tuż ratownicy pokazują, jak cenny jest każdy sekundy życia! Inscenizacje ratownictwa wodno-nurkowego i spektakularna akcja gaszenia pożaru z samolotu "Dromader" to tylko przedsmak tego, co przeżyliśmy. Każdy z tych momentów był lekcją - czy wiesz, jak zareagować, gdy zagrożenie czai się za rogiem?

Największą siłą imprezy były warsztaty i pokazy edukacyjne, które wciągnęły wszystkich - od najmłodszych po najstarszych. Mazowieccy policjanci, strażacy, eksperci z zakresu ratownictwa dzielili się praktyczną wiedzą o bezpiecznym wypoczynku. Dzieci z entuzjazmem uczyły się unikać niebezpieczeństw. Policjanci Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu opowiadali uczestnikom festynu, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. Wręczyli też dzieciom mnóstwo materiałów profilaktycznych właśnie o tym, jak uniknąć zagrożeń podczas wypoczynku. Przygotowano atrakcyjne pokazy umiejętności służb ratownictwa wodnego. Każdy chętny mógł też nauczyć się, jak wyciągnąć z wody tonącego i jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Dużą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych był pokaz tresury psów policyjnych. Policyjni przewodnicy wraz ze swoimi czworonogami zaprezentowali szereg "sztuczek" oraz pokazali, jak wygląda pościg i obezwładnienie niebezpiecznego przestępcy.

Wszystkie pokazy wspólnie z uczestnikami festynu obserwowali wraz z zaproszonymi gośćmi m.in.: Łukasz Miśkiewicz - burmistrz Pionek, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu mł. insp. Grzegorz Michorek, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP mł. insp. Agnieszka Guza, Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP podinsp. Beata Krakowiak, st. kpt. Piotr Chłopicki - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Łowieckiej - Marek Kret.

Dla uczestników przeprowadzano konkursy oraz działania informacyjno-edukacyjne, a także promocyjne. Wystawiono liczne policyjne stoiska profilaktyczne oraz partnerów zaproszonych do udziału w tym przedsięwzięciu, takich, jak: Izbę Administracji Skarbowej, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, Nadleśnictwo Kozienice, Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, Placówkę Terenową KRUS w Radomiu, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko, Inspekcję Transportu Drogowego, Wojskowe Centrum Rekrutacyjne w Radomiu, Państwową Straż Pożarną w Radomiu oraz Ośrodek Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” jest doskonałą okazją do przypomnienia o bezpiecznych zachowaniach oraz o sposobach unikania zagrożeń w czasie letniego wypoczynku. Głównym celem pokazów instruktażowych jest propagowanie właściwych zachowań na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenia wypadków utonięć.

W ramach akcji prowadzony jest konkurs plastyczno-filmowy pod nazwą „Letni przeWODNIK", promujący bezpieczne zachowania podczas sezonu letniego oraz zdrowy i aktywny tryb życia. Konkurs trwa od 13 czerwca do 30 września 2025 r. i jest on adresowany do osób w wieku od 5 do 16 lat. Więcej informacji na temat akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” można znaleźć na stronach internetowych.

Zanim wskoczysz do wody pamiętaj o kilku podstawowych zasadach, które zapewnią Ci nie tylko wesołą zabawę, ale przede wszystkim zagwarantują bezpieczną i zdrową kąpiel.

Kąp się i pływaj:

- tylko w miejscach strzeżonych, o czym informują tablice i znaki; nigdy w miejscach o bagnistym dnie i nieregulowanych brzegach;

- tam, gdzie nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa ratownik; stosuj się do jego uwag i zaleceń;

- po zapoznaniu się z regulaminem kąpieliska, na którym się znajdujesz;

- pod okiem osób dorosłych, nigdy sam;

- zwracając uwagę na bezpieczeństwo kąpiących się obok ludzi; oni też mogą potrzebować Twojej pomocy; jeżeli będziesz w stanie im pomóc uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach, zawiadom koniecznie inne osoby;

- rozważnie, nie wywołując swoim zachowaniem fałszywych alarmów.

Nie pływaj:

- w miejscach, w których jest dużo wodorostów;

- na odcinkach szlaków żeglugowych;

- blisko zakotwiczonych statków, jachtów i innego sprzętu pływającego;

- w czasie burzy, mgły i porywistego wiatru;

- po zachodzie słońca, gdyż zapadająca ciemność może spowodować, że szybko stracisz orientację i nie widząc linii brzegowej obierzesz niewłaściwy kierunek;

- po spożyciu alkoholu.

Pamiętaj!

Nie wchodź do wody po dłuższym przebywaniu na słońcu, by nie dopuścić do szoku termicznego organizmu; wcześniej schłodź wodą kark i klatkę piersiową!

Bezwzględnie nie wchodź do wody po alkoholu oraz bezpośrednio po spożyciu posiłku!

Nie skacz na „główkę”, gdy nie znasz dna i głębokości jeziora!

Nie przystępuj do pływania na czczo - w takim stanie organizm jest bardzo osłabiony!

Staraj się nie pływać w wodzie, której temperatura nie przekracza 14 stopni!

Nie przebywaj zbyt długo w zimnej wodzie, gdyż w ten sposób możesz dopuścić do nadmiernego wychłodzenia organizmu, a tym samym do silnych skurczy!

Nie baw się w podtapianie innych ludzi, spychanie lub wrzucanie do wody. Wszystkie zabawy powinny być przemyślane i dostosowane do umiejętności wszystkich pływających!

Dbaj o czystość wody, w której pływasz!

Rodzicu:

Bezpieczeństwo Twojego dziecka podczas kąpieli wakacyjnych zależy głównie od Ciebie. Jeśli Dziecko przebywa pod Twoim okiem nie zapominaj o najważniejszych zasadach bezpiecznej kąpieli, jeśli zaś Twoje dziecko samo wybiera się nad wodę, przypomnij mu te zasady i wymuś, by przestrzegało ich bez wyjątku. Pozwalaj dzieciom kąpać się wyłącznie w miejscach oznaczonych, strzeżonych i pod okiem ratownika. Zanim dziecko wejdzie do wody upewnij się, czy od ostatniego posiłku nie minęło mniej niż 1,5 godziny. Jeśli przed kąpielą dziecko przebywała na słońcu dłuższy czas, przed zanurzeniem całego ciała najpierw schłodź jego ciało na przykład delikatnie ochlapując wodą. Jeśli opiekujesz się grupą dzieci, nie wpuszczaj do wody tych, którzy pływają słabiej lub wcale nie potrafią pływać z dziećmi pływającym dobrze. Podziel dzieci na dwie grupy. Przypomnij dzieciom, by nie bawiły się w topienie czy podtapianie oraz by nie wrzucały nikogo na siłę do wody. Pamiętaj, że gwarancją bezpiecznej kąpieli jest nie tylko Twoje czujne oko ale też oko ratownika, który cały czas czuwa nad bezpieczną kąpielą w wodzie!

Jeśli znajdziesz się w sytuacji, gdy ktoś tonie:

- koniecznie zadzwoń po pomoc, jeśli jesteś na plaży strzeżonej zawołaj ratownika;

- rozejrzyj się i znajdź koło ratunkowe, bądź inny przedmiot umożliwiający utrzymanie się na wodzie i rzuć go tonącemu;

- jeśli czujesz się na siłach, sam idź tonącemu na ratunek;

- oceń sytuację, czy jesteś się w stanie dopłynąć do tonącego i przyholować go do brzegu. Do wody wchodź ostrożnie i skacz tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Jeśli nie wiesz jaka jest głębokość wody, skacz z pozycji przysiadu;

- do tonącej osoby nie podpływaj od przodu, ponieważ może w panice wykonywać niepotrzebne ruchy. Chwyć tonącego tak, aby samemu nie zostać skrępowanym i móc zachować swobodę ruchów. Następnie wskaż tonącemu kierunek płynięcia lub zacznij holować osobę tonącą utrzymując w jednej linii głowę, szyję i plecy;

Jeśli nie potrafisz ratować tonącego zapamiętaj miejsce, w którym zniknęła pod wodą by wskazać to miejsce ratownikowi.

Zespół Prasowy KWP

Foto/video: Piotr Pokorski/Rafał Jeżak