Zaczęło się wielkie święto filmu w Radomiu! Wystartowało Kameralne Lato 2025 Data publikacji 06.07.2025 Powrót Drukuj 18. edycja Międzynarodowych Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO to jak zawsze mnóstwo atrakcji. W niedzielę (6.07) rozpoczął się tydzień wielkiego święta filmu w Radomiu. Jak co roku w jego organizację włączyli się mazowieccy policjanci. Współorganizatorami, w ramach festiwalu, Mazowieckiego Programu Profilaktyki Społecznej są: Ogólnopolski Program Komendy Głównej Policji „Przyszłość a Ty” i Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

Festiwal rozpoczął się uroczystą paradą sprzed Kamienicy Deskurów. W rytm filmowych przebojów w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przemaszerowano od Rynku Miasta Kazimierzowskiego do Fontann na ul. Żeromskiego, gdzie odbyło się otwarcie festiwalu i prezentacja filmu „Barbie” z Margot Robbie w roli głównej.

Tegoroczny festiwal będzie niezapomnianym doświadczeniem. W sercu tych działań bije współpraca z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz Ogólnopolskim Programem Komendy Głównej Policji „Przyszłość a Ty”. To partnerstwo, oparte na policyjnej dewizie „Pomagamy i chronimy”. Policjanci z Radomia będą wspierać działania profilaktyczne, organizując warsztaty, prelekcje i spotkania, które uczą młodych ludzi, jak unikać zagrożeń, dbać o bezpieczeństwo na drodze i podejmować świadome decyzje. Program „Przyszłość a Ty” to iskra, która rozpala w młodzieży pasję do tworzenia lepszej przyszłości - poprzez sztukę, dialog i odpowiedzialność. Dzięki tej współpracy wydarzenie artystyczne stanie się nie tylko platformą dla młodych filmowców, ale także przestrzenią, w której młodzi ludzie nauczą się, jak budować bezpieczne i świadome społeczeństwo.

Na KAMERALNE LATO powróci też filmowa scena specjalna - plenerowe widowisko, o którym będzie głośno długo po zakończeniu imprezy. Spektakularna akcja z udziałem uznanych twórców, gwiazdy kina i funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu ożywi miejską przestrzeń. Za kamerą sceny specjalnej stanie Marcin Bortkiewicz - reżyser słodko-gorzkiej „Toni”. Zdjęcia zrealizuje autor wizualnych perełek, Michał Rytel-Przełomiec („Ultima Thule”), a główną rolę zagra niezastąpiony Wojciech Solarz („Misie”, „Sexify”). A co najlepsze - Wy również możecie stać się częścią tego widowiska! We wtorek, 8 lipca, przybywajcie na fontanny przy ul. Żeromskiego, aby stać się częścią sceny akcji, która powstanie na waszych oczach.

Również 8 lipca, w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA odbędzie się wyjątkowa debata podsumowująca projekt Pracownia A35, realizowany w ramach Mazowieckiego Programu Profilaktyki Społecznej. W wydarzeniu wezmą udział eksperci i praktycy z różnych dziedzin, którzy wspólnie przyjrzą się aktualnym zagrożeniom i wyzwaniom stojącym przed młodzieżą. W gronie uczestników dyskusji znajdą się m.in. nadkom. Justyna Stanik-Rybak z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu i mł. asp. Kamil Warda z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Jednak festiwal, to przede wszystkim też projekcje filmowe. W jury Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Młodzieżowych WYSOKIE LOTY zasiądą w tym roku m.in. Małgorzata Imielska (przewodnicząca) i Grzegorz Jach, czyli autor programu profilaktyczno-edukacyjnego „Przyszłość a Ty”, którego celem jest budowanie w młodych ludziach poczucia sprawczości i odpowiedzialności społecznej. Twórca Teatru Wilanów oraz młodzieżowych scen teatralnych w Warszawie.

18. edycja KAMERALNEGO LATA odbędzie się w dniach 6-12 lipca 2025 r.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu