Pożegnaliśmy asp. sztab. Bogdana Orzeszka. Cześć Jego pamięci!

Dzisiaj odbyły się uroczystości pogrzebowe naszego Kolegi śp. asp. sztab. Bogdana Orzeszka, który w miniony wtorek (5.08) zmarł w szpitalu, po tym jak dwa dni wcześniej będąc na służbie, stracił przytomność podczas interwencji. W ostatniej drodze policjantowi towarzyszyli: pogrążona w bólu Rodzina i Najbliżsi, przedstawiciele środowiska policyjnego oraz osoby poruszone losem tragicznie zmarłego policjanta.

Nabożeństwo żałobne odbyło się dzisiaj, 9 sierpnia, o godzinie 13:00, w kościele pw. Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą, po którym uczestnicy ceremonii pogrzebowej odprowadzili śp. Bogdana na miejsce wiecznego spoczynku.

Uroczystość odbyła się zgodnie z policyjnym ceremoniałem, przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w asyście Kompanii Honorowej z Komendy Stołecznej Policji oraz Oddziału Prewencji Policji w Radomiu, która na cześć policjanta oddała salwę honorową. 

W nabożeństwie żałobnym uczestniczyli także m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik, Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Robert Koźlak, a także policjanci i pracownicy mazowieckiego garnizonu policji, a w szczególności Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Bogdan Orzeszek wstąpił w szeregi Policji 28 lat temu i poświęcił się służbie drugiemu człowiekowi. Za swoją wzorową służbę został pośmiertnie odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.  

Jego śmierć to tragedia i ogromna strata dla Rodziny i Najbliższych, ale także dla całego środowiska policyjnego. Wszyscy łączymy się w bólu.

Bogdan do końca wypełnił słowa roty policyjnego ślubowania...

 

Cześć Jego pamięci! 

