Bezpieczna droga do szkoły – Policja apeluje o ostrożność Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół, a wraz z nimi wzrasta natężenie ruchu drogowego w pobliżu placówek oświatowych. W związku z tym od 1 do 30 września 2025 roku Policja prowadzi ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Jej celem jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego dojścia do szkół i przedszkoli.

W ramach przygotowań do akcji, w okresie wakacyjnym mazowieccy policjanci przeprowadzili 1080 lustracji infrastruktury drogowej w rejonach przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych. Funkcjonariusze sprawdzali m.in.. widoczność znaków drogowych, stan techniczny oznakowania oraz obecność urządzeń poprawiających bezpieczeństwo. W wyniku kontroli stwierdzono 219 nieprawidłowości, w tym brak znaków ostrzegawczych, nieczytelne oznakowanie poziome oraz zasłonięcie znaków przez roślinność. Do zarządców dróg skierowano 134 wnioski o usunięcie zagrożeń – 104 z nich zostały zrealizowane jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Policjanci przypominają również o obowiązku prawidłowego przewożenia dzieci do szkoły. Kierujący pojazdami powinni zadbać o to, by dzieci były przewożone w odpowiednich fotelikach lub na podstawkach, dostosowanych do ich wieku i wzrostu, oraz miały zapięte pasy bezpieczeństwa. Funkcjonariusze apelują, aby dzieci nie wysiadały z pojazdów od strony jezdni, co może narazić je na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Przypominają także, że przechodzenie przez jezdnię powinno odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych – na przejściach dla pieszych. Dzieci, które będą dojeżdżały do szkoły na rowerach lub hulajnogach, powinny bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz korzystać z kasków ochronnych, które znacząco zwiększają ich bezpieczeństwo w razie upadku lub kolizji.

W ramach kampanii „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci będą organizować spotkania z uczniami i nauczycielami, podczas których omówią zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególny nacisk zostanie położony na noszenie elementów odblaskowych, które znacząco zwiększają widoczność pieszych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, a także prawidłowe korzystanie z hulajnóg elektrycznych.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów o rozmowy z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa oraz o dawanie dobrego przykładu. Wskazane jest także towarzyszenie najmłodszym w drodze do szkoły, szczególnie w pierwszych dniach nauki. Nauczyciele są zachęcani do podejmowania inicjatyw edukacyjnych, które kształtują właściwe postawy w ruchu drogowym.

Bezpieczeństwo dzieci pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów Policji. Dzięki wspólnym działaniom służb, szkół i lokalnych społeczności możliwe jest stworzenie bezpiecznego otoczenia dla uczniów wracających do nauki.

kom. Ewelina Stróżka/Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu