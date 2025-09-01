Jedna impreza, różne przynależności kibicowskie. Pobicie podczas osiemnastki Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj Urodzinowa impreza w jednej z miejscowości powiatu lipskiego zakończyła się brutalnym atakiem, gdy kibicowskie animozje przerodziły się w fizyczną konfrontację. Po ostrej wymianie zdań między sympatykami dwóch zwaśnionych klubów sportowych, jeden z uczestników wezwał grupę fanatyków, którzy pobili czworo gości. Policja zatrzymała pięciu młodych mężczyzn, powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców, a śledztwo ujawniło nie tylko klubowe emblematy, lecz także środki odurzające. Sprawcy odpowiedzą m.in. za pobicie i przestępstwo o charakterze chuligańskim.

Zatrzymany mężczyzna

Zatrzymany mężczyzna

Ujawnione przedmioty

Do groźnej sytuacji doszło podczas imprezy urodzinowej w jednej z miejscowości powiatu lipskiego. W trakcie spotkania okazało się, że wśród uczestników znajdują się osoby kibicujące dwóm zwaśnionym klubom sportowym. Z relacji świadków wynika, że jeden z mężczyzn był niezadowolony z wypowiedzi na temat jego klubu sportowego. Doszło do wymiany zdań, która przerodziła się w agresję. W pewnym momencie zadzwonił po swoich znajomych – fanatyków klubu sportowego, któremu kibicują. Meżczyźni przyjechali w kominiarkach na głowach na miejsce i pobili czworo uczestników imprezy. Przedmiotem konfliktu były antagonizmy, jakie panują w środowisku kibiców dwóch przeciwnych klubów sportowych.

W tej sprawie lipscy funkcjonariusze zatrzymali pięciu mężczyzn, mieszkańców powiatu lipskiego w wieku od 18 do 20.

W trakcie przeszukania w miejscach ich zamieszkania ujawniono emblematy klubowe oraz ochraniacze na szczękę co wyraźnie wskazywało, że osoby te wywodzą się ze środowiska pseudokibiców i mogą uczestniczyć w nielegalnych ustawkach kibicowskich. Ponadto u jednego z mężczyzn ujawniono środki odurzające.

Czterech mężczyzn usłyszało zarzuty pobicia, której następstwem było narażenie pokrzywdzonych na uszczerbek na zdrowiu. Wobec nich prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi. Dodatkowo jeden z nich usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.

Co grozi za pobicie?

Zgodnie z art. 158 § 1 Kodeksu karnego, kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca działa wspólnie z innymi osobami i dojdzie do eskalacji przemocy, sąd może orzec surowszą karę.

W związku z tym, że podejrzani są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców, a zachowanie miało związek z przynależnością klubową, wobec nich zastosowano art. 57a § 1 kodeksu karnego-występek o charakterze chuligańskim, gdzie sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Co więcej, posiadanie środków odurzających stanowi przestępstwo z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i również zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

mł. asp. Karolina Mendyk/KPP Lipsko