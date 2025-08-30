Zabezpieczono tysiące papierosów i setki litrów alkoholu Data publikacji 30.08.2025 Powrót Drukuj W środę 27 sierpnia kryminalni z Żyrardowa zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który w rejonie miejskich garaży przenosił worki z krajanką tytoniową. W wyniku przeszukania funkcjonariusze ujawnili niemal 430 tys. papierosów bez akcyzy, 70 kg tytoniu oraz 200 litrów alkoholu etylowego. Towar ukryty był m.in. w pudełkach po pizzy. Szacunkowa wartość rynkowa to ponad 566 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a na poczet kary zabezpieczono ponad 17 tys. zł.

W minioną środę (27 sierpnia 2025 r.) kryminalni Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie w toku prowadzonych działań w rejonie garaży przy jednej z ulic na terenie miasta zauważyli 41-letniego mężczyznę, który nerwowo rozglądał się. Żyrardowianin wychodząc kilkukrotnie z garażu przenosił worki do zaparkowanego w pobliżu pojazdu. Niespokojne zachowanie wzbudziło zainteresowanie policjantów. Już po chwili okazało się, że 41-latek pakował worki z zawartością krajanki tytoniowej.

Następnie podczas przeszukania garażu ujawnili liczne pudła i worki z zawartością papierosów w paczkach bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Zainteresowanie policjantów wzbudziła także pokaźna ilość kartonowych pudeł służących do pakowania pizzy. Jednak w ich wnętrzu zamiast pizzy znajdowały się kolejne papierosy tzw. samoróbki.

W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że 41-latek wyroby akcyzowe może także posiadać w innych ustalonych miejscach. Kryminalni postanowili to również sprawdzić. Uzyskane informację i doświadczenie doprowadziły ich do kolejnych worków i kartonów z zawartością ogromnych ilości papierosów w paczkach oraz licznych butelek z zawartością alkoholu etylowego. Żyrardowianin został zatrzymany.

Dzięki dociekliwej pracy kryminalnych żyrardowskiej komendy niemal 430 000 papierosów, niespełna 70 kilogramów krajanki tytoniowej oraz prawie 200 litrów alkoholu etylowego bez wymaganych oznaczeń akcyzowych nie trafi na Polski rynek. Ich szacunkowa wartość rynkowa wynosi ponad 566 tysięcy złotych.

Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym żyrardowianin usłyszał już zarzuty przechowywania wyrobów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. A na poczet przyszłej kary zabezpieczono ponad 17 tysięcy złotych.

kom. Emilia Bodych/KPP w Żyrardowie