Węgrowscy kryminalni zlikwidowali plantację konopi indyjskich Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową węgrowskiej policji w minionym tygodniu na jednej z posesji na terenie powiatu węgrowskiego zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich oraz zatrzymali 33-latka, który zajmował się nielegalną uprawą. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

W środę (27 sierpnia 2025 r.) policjanci, realizując ustalenia operacyjne, dotarli na jedną z posesji, na terenie powiatu węgrowskiego, gdzie w budynku mieszkalnym odkryli specjalnie przystosowane pomieszczenie, które było skrzętnie ukryte za ścianą.



Pomieszczenie było specjalnie przygotowane do hodowli nielegalnej konopi, miało podłączoną instalację nawadniającą, wentylacyjną i elektryczną.

33-letni mężczyzna posiadał pozwolenie na hodowlę konopi włóknistych. Jednak – obok legalnej działalności – prowadził także uprawę nielegalnych odmian konopi indyjskich. Cała plantacja znajdowała się na terenie posesji, na której mieszkał.

Policjanci przeszukali pomieszczenia, w których znaleźli rośliny, jak i sprzęt służący do ich uprawy. Zabezpieczone konopie indyjskie w ilości 368 sztuk w różnej odmianie i fazie wzrostu oraz 1,7 kg suszu trafią do policyjnego laboratorium celem dokładnej analizy.

Aktualnie trwają czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy, w tym tego, czy zabezpieczone narkotyki mogły trafić na rynek.

33-latek usłyszał zarzut uprawy znacznej ilości konopi indyjskich oraz ich wytwarzanie, za co grodzi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji.



asp. Monika Księżopolska/KPP w Węgrowie