15-latek na crossie uciekał przed policją Policjanci z płockiej drogówki zatrzymali nieletniego, który chciał uniknąć kontroli drogowej. 15-latek przed funkcjonariuszami uciekał na crossie. Nie posiadał wymaganych uprawnień, a pojazd był nieubezpieczony i niedopuszczony do ruchu. Sprawa trafi do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach.

W środę (3.09) policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego płockiej jednostki policji, patrolując teren jednej z gmin, zauważyli kierującego motocyklem bez tablicy rejestracyjnej. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania pojazdu, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jednak kierujący jednośladem nie reagował i zaczął uciekać. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg. Uciekinier chcąc zgubić patrol skręcał w lokalne drogi. Po krótkim czasie został zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało, kierującym motocyklem był 15-latek, który nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania tego typu pojazdem. Dodatkowo motocykl typu cross nie był ubezpieczony ani dopuszczony do ruchu. Po wykonaniu czynności 15-latek został przekazany pod opiekę matce.

Młody mieszkaniec powiatu płockiego za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu oraz pomimo braku uprawnień odpowie przed sądem rodzinnym.

Policja apeluje o rozwagę!

Nieletni poruszający się pojazdami mechanicznymi bez wymaganych uprawnień to zagrożenie – zarówno dla samych kierujących, jak i innych uczestników ruchu. Brak doświadczenia, umiejętności i wiedzy o przepisach zwiększa ryzyko wypadku. Jazda nieubezpieczonym i niedopuszczonym do ruchu pojazdem to dodatkowe konsekwencje prawne i finansowe, a ucieczka przed patrolem może skończyć się tragedią.

Rodzice odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu postaw młodych osób. Policjanci apelują, aby od najmłodszych lat uświadamiać, jakie zagrożenia wiążą się z nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze. Ważne aby młodzi ludzie korzystali z pojazdów wyłącznie zgodnie z prawem i własnymi możliwościami.

podkom. Monika Jakubowska/KMP w Płocku