Nowi funkcjonariusze w szeregach mazowieckiej Policji - uroczyste ślubowanie w Radomiu Powrót Drukuj W piątek 12 września odbyło się ślubowanie 50 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 24 kobiet. To wyjątkowy moment, który nie tylko symbolicznie rozpoczął ich służbę na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa, ale był także ważnym wydarzeniem dla ich rodzin i bliskich.

12 września zapisze się jako ważna data w historii mazowieckiej Policji. Tego dnia przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy. W szeregi formacji zastąpiło 50 policjantów, w tym 24 kobiety. Uroczyste wypowiedzenie roty ślubowania to nie tylko formalność – to akt zobowiązania, który wyznacza początek odpowiedzialnej i wymagającej drogi zawodowej w służbie społeczeństwu.

Ceremonię rozpoczął dowódca uroczystości nadkom. Szymon Duraziński, składając meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji nadinsp. Waldemarowi Wołowcowi. Następnie Komendant Wojewódzki oddał hołd poległym policjantom przed pomnikiem upamiętniającym funkcjonariuszy Policji Państwowej pomordowanych przez NKWD w latach 1939–1945.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Anna Kwasiborska – Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji, kom. Radosław Szymański – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” funkcjonariuszy i pracowników Policji woj. mazowieckiego, asp. szt. Robert Król - I Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów oraz ks. Jarosław Rożek – Kapelan KWP w Radomiu oraz kadra kierownicza KWP zs. w Radomiu, a także rodziny ślubujących, które licznie przybyły, by wspierać swoich bliskich w tym ważnym dniu.

Następnie nowo przyjęci funkcjonariusze na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu złożyli rotę ślubowania.

Ich słowa, wypowiedziane z powagą i zaangażowaniem, były wyrazem gotowości do pełnienia odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa.

„Gratuluję bardzo trudnej, ale też niezwykle ważnej decyzji. Służba w Policji i noszenie munduru to wielki zaszczyt" – powiedział nadinsp. Waldemar Wołowiec, zwracając się do ślubujących.

Komendant podziękował również rodzinom za ich wsparcie i wychowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy w duchu odpowiedzialności.

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” - kom. Radosław Szymański gratulując funkcjonariuszom ich decyzji wstąpienia w szeregi mazowieckiej Policji, podkreślił, że dzisiejszy dzień to początek drogi niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Nowo przyjęci funkcjonariusze w najbliższych tygodniach rozpoczną kurs podstawowy w jednej ze szkół Policji w kraju. Po jego ukończeniu będą pełnić służbę w 14 komendach garnizonu mazowieckiego, a także w Oddziałach Prewencji Policji w Radomiu i Płocku oraz Samodzielnym Oddziale Prewencji Policji w Ostrołęce.

Obecnie w garnizonie mazowieckim służy 5392 funkcjonariuszy. W 2025 roku zaplanowano kolejne przyjęcia do służby: 16 września, 23 października, 25 listopada, 30 grudnia.

Mazowiecka Policja nieustannie rekrutuje. Wszystkie informacje dotyczące naboru dostępne są tutaj Zostań Policjantem na Mazowszu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania podań i rozpoczęcia wyjątkowej drogi zawodowej w służbie społeczeństwu.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu