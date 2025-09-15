5 kilogramów narkotyków w powiecie kozienickim. Trzech mężczyzn w areszcie Data publikacji 15.09.2025 Powrót Drukuj Kozieniccy policjanci ujawnili w jednym z mieszkań blisko 5 kilogramów narkotyków. Zatrzymano trzech mężczyzn (23-34 lata). Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Kozienicach zdecydował o zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztowania. Grozi im kara nawet do 20 lat więzienia. Wartość zabezpieczonych narkotyków to kwota ok. 250 tys. zł.

W czwartek (11 września) funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach przeprowadzili działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Podczas wejścia do jednego z mieszkań na terenie powiatu kozienickiego policjanci ujawnili niemal 5 kilogramów narkotyków w postaci konopi indyjskich oraz marihuany. Na miejscu zatrzymano trzech mężczyzn: 23-latka i 24-latka mieszkańców powiatu kozienickiego oraz 34-letniego obywatela Białorusi. Cała trójka została osadzona w policyjnym areszcie. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji odurzających została oszacowana na około 250 000 złotych. Ponadto zabezpieczyli beczkę w której znajdowały się kolejne narkotyki. Zawartość znajdujących się w niej substancji zostanie przebadana, a wartość zabezpieczonych substancji psychotropowych może ulec zmianie.



Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorowi zawnioskować o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. W niedzielę (14 września) Sąd Rejonowy w Kozienicach przychylił się do wniosku i zastosował wobec zatrzymanych areszt na okres trzech miesięcy. Mężczyźni są podejrzani między innymi o wytwarzanie, przetwarzanie oraz przerabianie znacznych ilości substancji psychoaktywnych. Za tego rodzaju przestępstwo grozi im kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Sprawa pozostaje rozwojowa, a zabezpieczone narkotyki poddane są dalszym badaniom.

Autor: kom. Ilona Tarczyńska



Zatrzymany mężczyzna

Zatrzymany mężczyzna

Zatrzymany mężczyzna

Zabezpieczone narkotyki

Narkotyki

Zabezpieczone narkotyki