Ponad 2,5 kilograma narkotyków i chemikalia do produkcji zabezpieczone przez siedleckich policjantów Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj Marihuana, amfetamina, mefedron i ekstazy, to tylko część narkotyków, które w środę zabezpieczyli (17.09) policjanci z Komisariatu w Mordach na terenie jednej z posesji w gminie Paprotnia. Funkcjonariusze natrafili także na kilkadziesiąt kanistrów z groźnymi substancjami chemicznymi oraz około 10 kilogramów tajemniczego, skrystalizowanego proszku. 44-letni właściciel posesji został zatrzymany.

Policjanci z Komisariatu Policji w Mordach realizując własne ustalenia, weszli na teren posesji należącej do 44-latka w gminie Paprotnia. W trakcie przeszukania domu i pomieszczeń gospodarczych znaleźli ponad 2,5 kilograma narkotyków w tym mefedron, amfetaminę, ekstazy i marihuanę.

Na tym jednak nie koniec. W jednym z pomieszczeń gospodarczych funkcjonariusze znaleźli 26 kanistrów o łącznej pojemności około 150 litrów. W środku znajdowały się różne chemikalia, których intensywny zapach od razu zwrócił uwagę policjantów. Na miejsce wezwano specjalistyczne grupy chemiczne Państwowej Straży Pożarnej z Siedlec i Warszawy.

Badania wykazały, że w kanistrach był m.in. kwas solny, rozpuszczalnik toluenowy, metyloamina i woda destylowana. Obok kanistrów znajdował się także jasnożółtego skrystalizowanego proszek o łącznej wadze prawie 10 kg.

Jego skład nie został jeszcze jednoznacznie ustalony i wymaga dalszych badań laboratoryjnych.

44-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

W czwartek (18 września) mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających. Na postawie zebranego materiału w piątek (19 września) prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o jego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, do którego sąd się przychylił. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.





kom. Ewelina Radomyska/KMP w Siedlcach