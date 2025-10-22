27-latek odpowie za zniszczenie m.in. jadłodzielni dla potrzebujących Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Przasnysza zatrzymali 27-letniego mężczyznę podejrzanego o dwa przypadki zniszczenia mienia m.in. uszkodzenia jadłodzielni, w której była przechowywana żywność dla osób potrzebujących. Łączne straty spowodowane przez sprawcę wyniosły ponad 4 tys. zł. Zatrzymany usłyszał zarzuty i będzie odpowiadał przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

13 października Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu otrzymała zgłoszenie, że dzień wcześniej młody mężczyzna uszkodził solidną szafę gastronomiczną przy ul. Świerczewo. W szafie (tzw. jadłodzielni) przechowywana była żywność dla osób potrzebujących. Wartość strat oszacowano na 1200 zł. Policjanci na miejscu zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków oraz nagranie z monitoringu.

Kolejny incydent zdarzył się 17 października na stacji paliw przy ul. Makowskiej w Przasnyszu. Ten sam mężczyzna uszkodził mienie – regały sklepowe, fotel, stolik kawowy oraz napoje, powodując straty w wysokości prawie 3,5 tys. zł.

Dzięki działaniom policjantów ustalono, że sprawcą obu zniszczeń jest 27-letni mieszkaniec Przasnysza. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w sobotę (18 października) wieczorem na jednej z ulic w Przasnyszu. Podczas przeszukania ujawniono u niego amfetaminę.

Mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz posiadania narkotyków. Prokurator Rejonowy w Przasnyszu zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Za popełnione przestępstwa, w tym umyślne zniszczenie mienia i posiadanie narkotyków, 27-latek odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

asp. Ilona Cichocka