Zawodowi kierowcy nadal lekceważą przepisy na A2. 20 wykroczeń w zaledwie 3 godziny Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj Zaledwie trzy godziny wystarczyły, by policjanci za pomocą drona zarejestrowali aż 20 przypadków niedozwolonego wyprzedzania przez kierowców ciężarówek na autostradzie A2. W efekcie 17 mandatów, zatrzymane prawo jazdy i łączna kara finansowa sięgająca 24 500 złotych.

We wtorek, 21 października, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, wspólnie z funkcjonariuszami Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, przeprowadzili kolejne działania kontrolne z wykorzystaniem drona na autostradzie A2. Celem akcji było monitorowanie przestrzegania zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe.

W ciągu zaledwie trzech godzin zarejestrowano aż 20 przypadków niedozwolonego wyprzedzania przez kierowców ciężarówek. To nie tylko naruszenie przepisów, ale przede wszystkim poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Manewry wyprzedzania w miejscach o dużym natężeniu ruchu prowadzą do zatorów, gwałtownych hamowań i sytuacji, które mogą zakończyć się tragicznie.

Policjanci, obserwując obraz z drona, kierowali na miejsce patrol, który natychmiast reagował. Efektem działań było:

nałożenie 17 mandatów karnych,

sporządzenie 1 wniosku o ukaranie do sąd u,

zastosowanie 2 pouczeń.

Dodatkowo zatrzymano prawo jazdy jednemu z kierowców ciężarówki, który przekroczył dopuszczalny limit punktów karnych. Ujawniono także inne wykroczenia: 3 osoby nie miały zapiętych pasów bezpieczeństwa, a 4 kierowców poruszało się pojazdami o złym stanie technicznym. Łączna kwota nałożonych mandatów wyniosła 24 500 złotych.

Zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe na autostradach nie jest przypadkowy. Jego celem jest:

zapewnienie płynności ruchu,

ograniczenie ryzyka kolizji,

ochrona mniej chronionych uczestników ruchu, takich jak kierowcy samochodów osobowych czy motocykliści.

Niestosowanie się do tego zakazu to nie tylko wykroczenie, ale świadome narażanie innych na niebezpieczeństwo.

Każdy kierowca zawodowy ponosi szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze. Przestrzeganie przepisów, kontrola stanu technicznego pojazdu, zapinanie pasów i unikanie ryzykownych manewrów to podstawowe obowiązki, które mają bezpośredni wpływ na życie i zdrowie innych uczestników ruchu.

Policja zapowiada dalsze kontrole z wykorzystaniem dronów. To nie tylko narzędzie do wykrywania wykroczeń, ale przede wszystkim środek prewencyjny, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Każdy kierowca powinien mieć świadomość, że nieprzestrzeganie przepisów może zostać szybko wykryte i ukarane.

Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Przestrzegajmy przepisów, szanujmy innych uczestników ruchu i nie narażajmy życia dla kilku minut oszczędności czasu.

sierż. szt. Julia Szczygielska/KPP w Żyrardowie

Policyjny dron nad A2

