Policjant z Płocka uratował 17-latka w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusz z Oddziału Prewencji Policji w Płocku wykazał się niezwykłą odwagą i empatią, ratując życie 17-latka, który znalazł się w stanie poważnego kryzysu emocjonalnego. Dzięki szybkiej reakcji i nawiązaniu kontaktu z chłopakiem, policjant bezpiecznie sprowadził go z dachu bloku, zapobiegając tragedii.

st. post. Sebastian Melkowski



W czwartek (23 października) około godziny 20, funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Płocku, pełniący służbę patrolową, otrzymali informację od dyżurnego o konieczności natychmiastowego udania się na ulicę Piaskową w Płocku. Tam według zgłoszenia 17-latek znajdujący się w stanie poważnego kryzysu emocjonalnego miał wejść na dach bloku.

Policjanci po dotarciu na miejsce, rozdzielili się i rozpoczęli przeszukiwanie terenu wokół wskazanego budynku. Starszy posterunkowy Sebastian Melkowski, rozmawiając z koleżanką nastolatka, uzyskał kluczową wskazówkę dotyczącą tego, w którym dokładnie budynku chłopak może się aktualnie znajdować. Bez wahania wbiegł na ostatnie piętro wskazanego wieżowca, otworzył właz i wyszedł na dach.

Już po chwili zlokalizował 17-latka, który stał w niebezpiecznym miejscu. W pierwszej kolejności policjant nawiązał z nim kontakt uspokajając go i tłumacząc sytuację. Dzięki spokojnej rozmowie i empatycznemu podejściu udało się nieco zmniejszyć dystans między nimi. Wykorzystując moment nieuwagi chłopaka, st. post. Melkowski szybko podbiegł, chwycił go za ubranie i bezpiecznie odciągnął od zagrożenia, ratując mu życie.

Po chwili z pomocą przybiegli inni policjanci. Po kilku minutach na miejscu pojawili się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, którzy pomogli sprowadzić chłopaka z dachu prosto do karetki pogotowia ratunkowego.

Dzięki profesjonalnej interwencji policjanta, 17-latek otrzymał niezbędną pomoc medyczną i wsparcie psychologiczne.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasami myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Nie lekceważ żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111. Pamiętajmy również, że w każdym powiecie funkcjonują instytucje, do których można zwrócić się o wsparcie w trudnych chwilach.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu