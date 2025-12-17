Strzelał w kierunku auta, ponieważ kierowca zatrzymał się przed skrzyżowaniem na czerwonym świetle Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj W Radomiu 42-latek strzelił do samochodu znajdującego się na sąsiednim pasie ruchu, który stanął na czerwonym świetle. Krótko po tym mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty i zastosowano wobec niego policyjny dozór.

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach na ulicy Kieleckiej w Radomiu. Przed skrzyżowaniem kierowca iveco zatrzymał pojazd, ponieważ sygnalizator wyświetlał sygnał czerwony. Nie spodobało się to jadącemu za nim kierowcy mercedesa, który najpierw intensywnie trąbił, a później oddał w jego kierunku strzały z przedmiotu przypominającego broń palną. Nic się kierowcy nie stało. Uszkodzona została szyba i drzwi auta, a sprawca zdarzenia odjechał.

Po otrzymaniu sygnału o tym zdarzeniu natychmiast czynności podjęli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, by ustalić i zatrzymać sprawcę przestępstwa. Kilka godzin później radomscy kryminalni przy wsparciu funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu oraz policjantów z Szydłowca weszli do jednego z domów na terenie województwa mazowieckiego i zatrzymali 42-latka oraz jego 32-letnią partnerkę. W wyniku przeszukania pomieszczeń funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 20 gramów marihuany. Natomiast w aucie zabezpieczyli dwa pistolety pneumatyczne. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu.

Z policyjnych ustaleń wynika, że w przeszłości mężczyzna był już karany za podobne przestępstwa. 42-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Odpowie za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz uszkodzenie mienia, a za przestępstwo to będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił również na przedstawienie zarzutu niestosowania się do orzeczonych środków karnych, ponieważ kierował autem pomimo dwóch sądowych zakazów oraz używanie tablicy rejestracyjnej nie przypisanej do auta, na którym ją umieszczono.

Wobec zatrzymanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Autor: Justyna Jaśkiewicz