Pijany agresywny mężczyzna zatrzymany przez policję, usłyszał pięć zarzutów Data publikacji 23.12.2025

W nocy 20 grudnia policjanci z Gozdowa zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który zachowywał się agresywnie, uszkodził kilka pojazdów oraz naruszył nietykalność cielesną policjanta. Zatrzymany był pod wpływem alkoholu. Usłyszał pięć zarzutów, w tym o charakterze chuligańskim.

Zatrzymany mężczyzna

Do zdarzenia doszło w nocy 20 grudnia br. na terenie miejscowości Lelice gm. Gozdowo, kiedy to policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który uszkodził zaparkowany pojazd, a następnie zachowywał się agresywnie i stanowił zagrożenie dla otoczenia.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol, który szybko zlokalizował podejrzanego. Podczas interwencji mężczyzna nie podporządkowywał się poleceniom funkcjonariuszy, naruszył nietykalność cielesną policjanta oraz uszkodził radiowóz, rzucając przedmiotem przypominającym broń. W trakcie zatrzymania obezwładniono go i przewieziono do policyjnego aresztu. Jak ustalili policjanci, zatrzymany znajdował się pod działaniem alkoholu-badanie wykazało prawie pół promila w organizmie.

W trakcie gromadzenia materiału dowodowego do komendy zgłosili się pokrzywdzeni, którzy opowiedzieli o kolejnych incydentach. Z ich relacji wynikało, że mężczyzna uderzał w przypadkowe pojazdy przedmiotem przypominającym broń oraz rzucał szklanymi butelkami, co doprowadziło do uszkodzenia kilku samochodów. Zgromadzone dowody pozwoliły przedstawić zatrzymanemu pięć zarzutów, w tym uszkodzenie mienia o charakterze chuligańskim oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjanta.

Sąd Rejonowy w Sierpcu na wniosek prokuratury zastosował wobec 38-letniego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

st. asp. Katarzyna Krukowska/KPP w Sierpcu