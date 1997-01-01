Nowoczesna flota dla bezpieczeństwa mieszkańców – 9 nowych radiowozów trafiło do ciechanowskiej Policji
Flota Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wzbogaciła się o 9 nowoczesnych radiowozów, które wzmocnią codzienną służbę funkcjonariuszy na terenie powiatu. 6 z nich zakupiono przy wsparciu finansowym przekazanym przez samorządy lokalne. 3 pojazdy zostały sfinansowane z budżetu Policji. To jedno z ważniejszych wydarzeń ostatnich lat w życiu jednostki, będące realnym krokiem w stronę skuteczniejszej ochrony bezpieczeństwa mieszkańców.
Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie podinsp. Łukasz Jędrasik, który w swoim wystąpieniu podziękował samorządowcom za nieustające wsparcie i dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego, dzięki której możliwy był zakup 6 nowych pojazdów.
„Przekazanie nowych radiowozów to efekt bardzo dobrej i konsekwentnej współpracy Policji z samorządami. Wsparcie lokalnych władz ma ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozwoju naszej jednostki. Nowe pojazdy to nie tylko lepsze warunki służby dla policjantów, ale przede wszystkim szybsza i skuteczniejsza pomoc dla osób potrzebujących” - podkreślił Komendant.
Nowe pojazdy służbowe zostały poświęcone przez Księdza Kapelana Wojciecha Huberta, po czym nastąpiło symboliczne przekazanie kluczyków funkcjonariuszom, którzy rozpoczną służbę z wykorzystaniem nowego sprzętu.
Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, nadinsp. Waldemara Wołowca przekazał pamiątkowe podziękowania wszystkim przedstawicielom samorządów za dotychczasową współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego.
Zakup sześciu radiowozów był możliwy dzięki 50-procentowemu dofinansowaniu ze strony Prezydenta Miasta Ciechanów, Starosty Ciechanowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck oraz Wójtów Gmin: Ciechanów, Sońsk, Gołymin-Ośrodek, Opinogóra Górna, Regimin, Ojrzeń i Grudusk. Pozostała część kosztów została pokryta z budżetu Policji.
- 2 samochodów oznakowanych typu SUV KIA Sportage 1.6
- 2 samochodów nieoznakowanych typu SUV KIA Sportage 1.6
- 1 samochodu osobowego oznakowanego Skoda Octavia 1.5
- 1 samochodu osobowego nieoznakowanego Kia Ceed 1.5
Pojazdy zakupione z budżetu Policji to:
- Oznakowany bus Mercedes-Benz Vito przeznaczony dla techników kryminalistyki, wyposażony w specjalistyczny sprzęt do zabezpieczania i analizy śladów (pędzle, proszki, zestawy DNA, walizki), sprzęt pomocniczy (najaśnica akumulatorowa, generator prądotwórczy, drabina, sita wózek do mierzenia odległości), a także standardowe elementy policyjne (sygnalizacja, oznakowanie) oraz przestrzeń dla funkcjonariuszy. Pojazd został zakupiony dzięki wsparciu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
- Nieoznakowany Ford Transit, który przeznaczony jest dla przewodników psów służbowych.
- Nieoznakowany Mercedes-Benz Vito.
Nowe radiowozy to nie tylko nowoczesna flota i liczby w statystykach. To przede wszystkim realna szansa na szybszą pomoc tam, gdzie liczy się każda minuta – w sytuacji zagrożenia życia, w chwili, gdy ktoś potrzebuje wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. To inwestycja w ludzi: mieszkańców powiatu ciechanowskiego i policjantów, którzy każdego dnia z pełnym zaangażowaniem stoją na straży ich bezpieczeństwa. Wydarzenie pokazuje, że wspólne działania mają sens, a troska o bezpieczeństwo lokalnej społeczności pozostaje wartością nadrzędną.
asp. Magda Sakowska/ KPP w Ciechanowie
foto.
KPP Ciechanów
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Film Nowoczesna flota dla bezpieczeństwa mieszkańców – 9 nowych radiowozów trafiło do ciechanowskiej Policji
Pobierz plik Nowoczesna flota dla bezpieczeństwa mieszkańców – 9 nowych radiowozów trafiło do ciechanowskiej Policji (format mp4 - rozmiar 43.41 MB)