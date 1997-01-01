Nowoczesna flota dla bezpieczeństwa mieszkańców – 9 nowych radiowozów trafiło do ciechanowskiej Policji - Aktualności - Policja Mazowiecka

Nowoczesna flota dla bezpieczeństwa mieszkańców – 9 nowych radiowozów trafiło do ciechanowskiej Policji

Flota Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wzbogaciła się o 9 nowoczesnych radiowozów, które wzmocnią codzienną służbę funkcjonariuszy na terenie powiatu. 6 z nich zakupiono przy wsparciu finansowym przekazanym przez samorządy lokalne. 3 pojazdy zostały sfinansowane z budżetu Policji. To jedno z ważniejszych wydarzeń ostatnich lat w życiu jednostki, będące realnym krokiem w stronę skuteczniejszej ochrony bezpieczeństwa mieszkańców.

Wczoraj (12.01) na placu ciechanowskiej komendy obyło się uroczyste przekazanie nowych radiowozów. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński, Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów Michał Jeziółkowski, Starosta Ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, Wicestarosta Ciechanowski Robert Morawski, Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck Łukasz Kapczyński,  Wójt Gminy Regimin Mariola Kołakowska, Wójt Gminy Ciechanów Stefan Pawłowski, Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski, Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek Adam Budek, Wójt Gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk oraz Wójt Gminy Ojrzeń Artur Delura.

Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie podinsp. Łukasz Jędrasik, który w swoim wystąpieniu podziękował samorządowcom za nieustające wsparcie i dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego, dzięki której możliwy był zakup 6 nowych pojazdów.

„Przekazanie nowych radiowozów to efekt bardzo dobrej i konsekwentnej współpracy Policji z samorządami. Wsparcie lokalnych władz ma ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozwoju naszej jednostki. Nowe pojazdy to nie tylko lepsze warunki służby dla policjantów, ale przede wszystkim szybsza i skuteczniejsza pomoc dla osób potrzebujących” - podkreślił Komendant.

Nowe pojazdy służbowe zostały poświęcone przez Księdza Kapelana Wojciecha Huberta, po czym nastąpiło symboliczne przekazanie kluczyków funkcjonariuszom, którzy rozpoczną służbę z wykorzystaniem nowego sprzętu.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, nadinsp. Waldemara Wołowca przekazał pamiątkowe podziękowania wszystkim przedstawicielom samorządów za dotychczasową współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego.

Zakup sześciu radiowozów był możliwy dzięki 50-procentowemu dofinansowaniu ze strony Prezydenta Miasta Ciechanów, Starosty Ciechanowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck oraz Wójtów Gmin: Ciechanów, Sońsk, Gołymin-Ośrodek, Opinogóra Górna, Regimin, Ojrzeń i Grudusk. Pozostała część kosztów została pokryta z budżetu Policji.

Dzięki pozyskanym środkom możliwy był zakup:
  • 2 samochodów oznakowanych typu SUV KIA Sportage 1.6
  • 2 samochodów nieoznakowanych typu SUV KIA Sportage 1.6
  • 1 samochodu osobowego oznakowanego Skoda Octavia 1.5
  • 1 samochodu osobowego nieoznakowanego Kia Ceed 1.5

Pojazdy zakupione z budżetu Policji to:

  • Oznakowany bus Mercedes-Benz Vito przeznaczony dla techników kryminalistyki, wyposażony w specjalistyczny sprzęt do zabezpieczania i analizy śladów (pędzle, proszki, zestawy DNA, walizki), sprzęt pomocniczy (najaśnica akumulatorowa, generator prądotwórczy, drabina, sita wózek do mierzenia odległości), a także standardowe elementy policyjne (sygnalizacja, oznakowanie) oraz przestrzeń dla funkcjonariuszy. Pojazd został zakupiony dzięki wsparciu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
  • Nieoznakowany Ford Transit, który przeznaczony jest dla przewodników psów służbowych.
  • Nieoznakowany Mercedes-Benz Vito.

Nowe radiowozy to nie tylko nowoczesna flota i liczby w statystykach. To przede wszystkim realna szansa na szybszą pomoc tam, gdzie liczy się każda minuta – w sytuacji zagrożenia życia, w chwili, gdy ktoś potrzebuje wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. To inwestycja w ludzi: mieszkańców powiatu ciechanowskiego i policjantów, którzy każdego dnia z pełnym zaangażowaniem stoją na straży ich bezpieczeństwa. Wydarzenie pokazuje, że wspólne działania mają sens, a troska o bezpieczeństwo lokalnej społeczności pozostaje wartością nadrzędną.

 

asp. Magda Sakowska/ KPP w Ciechanowie

foto.

KPP Ciechanów

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

