Nowoczesna flota dla bezpieczeństwa mieszkańców – 9 nowych radiowozów trafiło do ciechanowskiej Policji Powrót Drukuj Flota Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wzbogaciła się o 9 nowoczesnych radiowozów, które wzmocnią codzienną służbę funkcjonariuszy na terenie powiatu. 6 z nich zakupiono przy wsparciu finansowym przekazanym przez samorządy lokalne. 3 pojazdy zostały sfinansowane z budżetu Policji. To jedno z ważniejszych wydarzeń ostatnich lat w życiu jednostki, będące realnym krokiem w stronę skuteczniejszej ochrony bezpieczeństwa mieszkańców.

Wczoraj (12.01) na placu ciechanowskiej komendy obyło się uroczyste przekazanie nowych radiowozów. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński, Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów Michał Jeziółkowski, Starosta Ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, Wicestarosta Ciechanowski Robert Morawski, Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck Łukasz Kapczyński, Wójt Gminy Regimin Mariola Kołakowska, Wójt Gminy Ciechanów Stefan Pawłowski, Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski, Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek Adam Budek, Wójt Gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk oraz Wójt Gminy Ojrzeń Artur Delura.

Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie podinsp. Łukasz Jędrasik, który w swoim wystąpieniu podziękował samorządowcom za nieustające wsparcie i dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego, dzięki której możliwy był zakup 6 nowych pojazdów.

„Przekazanie nowych radiowozów to efekt bardzo dobrej i konsekwentnej współpracy Policji z samorządami. Wsparcie lokalnych władz ma ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozwoju naszej jednostki. Nowe pojazdy to nie tylko lepsze warunki służby dla policjantów, ale przede wszystkim szybsza i skuteczniejsza pomoc dla osób potrzebujących” - podkreślił Komendant.

Nowe pojazdy służbowe zostały poświęcone przez Księdza Kapelana Wojciecha Huberta, po czym nastąpiło symboliczne przekazanie kluczyków funkcjonariuszom, którzy rozpoczną służbę z wykorzystaniem nowego sprzętu.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, nadinsp. Waldemara Wołowca przekazał pamiątkowe podziękowania wszystkim przedstawicielom samorządów za dotychczasową współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego.

Zakup sześciu radiowozów był możliwy dzięki 50-procentowemu dofinansowaniu ze strony Prezydenta Miasta Ciechanów, Starosty Ciechanowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck oraz Wójtów Gmin: Ciechanów, Sońsk, Gołymin-Ośrodek, Opinogóra Górna, Regimin, Ojrzeń i Grudusk. Pozostała część kosztów została pokryta z budżetu Policji.

Dzięki pozyskanym środkom możliwy był zakup:

2 samochodów oznakowanych typu SUV KIA Sportage 1.6

2 samochodów nieoznakowanych typu SUV KIA Sportage 1.6

1 samochodu osobowego oznakowanego Skoda Octavia 1.5

1 samochodu osobowego nieoznakowanego Kia Ceed 1.5

Pojazdy zakupione z budżetu Policji to:

Oznakowany bus Mercedes-Benz Vito przeznaczony dla techników kryminalistyki, wyposażony w specjalistyczny sprzęt do zabezpieczania i analizy śladów (pędzle, proszki, zestawy DNA, walizki), sprzęt pomocniczy (najaśnica akumulatorowa, generator prądotwórczy, drabina, sita wózek do mierzenia odległości), a także standardowe elementy policyjne (sygnalizacja, oznakowanie) oraz przestrzeń dla funkcjonariuszy. Pojazd został zakupiony dzięki wsparciu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nieoznakowany Ford Transit, który przeznaczony jest dla przewodników psów służbowych.

Nieoznakowany Mercedes-Benz Vito.

Nowe radiowozy to nie tylko nowoczesna flota i liczby w statystykach. To przede wszystkim realna szansa na szybszą pomoc tam, gdzie liczy się każda minuta – w sytuacji zagrożenia życia, w chwili, gdy ktoś potrzebuje wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. To inwestycja w ludzi: mieszkańców powiatu ciechanowskiego i policjantów, którzy każdego dnia z pełnym zaangażowaniem stoją na straży ich bezpieczeństwa. Wydarzenie pokazuje, że wspólne działania mają sens, a troska o bezpieczeństwo lokalnej społeczności pozostaje wartością nadrzędną.

asp. Magda Sakowska/ KPP w Ciechanowie

foto.

KPP Ciechanów

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie